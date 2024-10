Igor Dobrowolski e il cartello davanti ad Auschwitz: «Israele ha fatto ai palestinesi quello che la Germania ha fatto agli ebrei» – Il video

Chase Geiser, conduttore del canale complottista InfoWars di Alex Jones, sostiene che la campagna elettorale di Kamala Harris abbia realizzato uno spot per convincere le donne ad abortire. La clip, con la voce della candidata democratica in sottofondo, mostra una casa completamente disordinata – in maniera disastrosa – da un bambino truccato e vestito da donna, utilizzando sia i cosmetici che gli indumenti della madre. Nonostante la voce di Kamala Harris e il logo della campagna presidenziale in alto a sinistra, si tratta di un falso.

Per chi ha fretta

Il video non compare nei canali ufficiali della campagna democratica

Si tratta di uno spot britannico del 2021 per un’assicurazione sulla casa.

Lo spot venne ritirato perché considerato fuorviante.

Analisi

«DISTURBING: New Kamala Harris Campaign Ad Depicts Mother Who Wishes She Had An Abortion. Watch til the end» scrive il conduttore di InfoWars. Tuttavia, il video non risulta pubblicato nei canali ufficiali della campagna democratica.

In realtà, il video risale al 2021 e commissionato dalla britannica John Lewis per promuovere un’assicurazione sulla casa. L’idea era quella di una polizza che ti permetteva di lasciar accedere di tutto rimanendo in sicurezza. Come riportato dal The Guardian, lo spot venne ritirato in quanto ritenuto fuorviante.

Il canale di disinformazione InfoWars

Il canale InfoWars è di proprietà di Alex Jones, il più famoso complottista americano noto per le bufale sulla strage di Sandy Hook. Dopo aver diffamato e messo in pericolo le famiglie delle vittime, nel 2022 è stato condannato a risarcirle con circa un miliardo di dollari. Sostenitore di Donald Trump, presente a Capitol Hill durante l’assalto del 6 gennaio 2021, è stato riabilitato su Twitter/X da Elon Musk e dal conduttore Tucker Carlson, quest’ultimo fuoriuscito da Fox News a seguito dello scandalo riguardante le teorie del complotto diffuse sul voto elettorale del 2020.