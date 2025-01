Anna Falchi si sente male in studio, paura in diretta ad Affari vostri – Il video

La conduttrice è svenuta tra lo stupore dello studio: «È uno scherzo?»

Paura nello studio di Rai 2 oggi pomeriggio, 21 gennaio, quando Anna Falchi è svenuta in diretta a I Fatti Vostri mentre dava appuntamento ai telespettatori per la puntata di domani. È uno scherzo?, ha chiesto dopo qualche secondo di silenzio Tiberio Timperi, al quale la conduttrice si è aggrappata per rallentare la caduta. Timperi non si è accorto immediatamente di quanto stesse accadendo, e neanche il resto della redazione, che si è rivolta con sguardo interrogativo alla regia. Falchi ha confermato: «No, sono svenuta», mentre Timperi sdrammatizzava: «Materiale per Blob, Striscia la notizia e altri». Falchi ha quindi spiegato di aver avuto un piccolo malore alzandosi troppo velocemente, un calo di pressione che le ha fatto perdere l’equilibrio.