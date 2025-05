Elezioni comunali 2025, seggi aperti fino alle 15 di lunedì 26. Affluenza al 33,48%

Due milioni di italiani chiamati alle urne. Si chiude lunedì alle 15, eventuali ballottaggi l'8 e 9 giugno

Urne aperte per le elezioni amministrative, con seggi aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì 26 maggio, fino alle 15. Si vota per eleggere i sindaci e rinnovare i consigli comunali: 117 dei comuni coinvolti si trovano nelle regioni a statuto ordinario, mentre gli altri nove sono amministrazioni commissariate della Sicilia. Tra i centri interessati, 86 hanno una popolazione inferiore ai 15mila abitanti, mentre 31 superano questa soglia. Particolarmente rilevante la tornata elettorale in quattro città simbolo: Genova, unico capoluogo di regione al voto, e Ravenna, Taranto e Matera, capoluoghi di provincia. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta nei comuni sopra i 15mila abitanti, si tornerà a votare per il ballottaggio nelle giornate di domenica 8 e lunedì 9 giugno, quando in tutta Italia sono previsti anche i referendum abrogativi. Alle 19 l’affluenza su scala nazionale è al 33,48%, in calo rispetto al 36,22% dell’ultima tornata. È quanto emerge dai dati del Viminale pubblicati sul portale Eligendo.

L’affluenza delle elezioni comunali a Genova

Si attesta al 30,76% l’affluenza alle elezioni comunali a Genova alle 19 di domenica 25 maggio, in calo rispetto alle precedente tornata amministrativa nel 2022 alla stessa ora al 32,05%, quando però si votò solo domenica. È il dato diffuso dal ministero dell’Interno sulla base delle 653 sezioni aperte dalle 7 di stamani nel capoluogo ligure.

In calo anche Matera e Taranto

A Taranto è stata registrata un’affluenza del 32,25%, in lieve calo rispetto al 34,63% delle scorse amministrative. Complessivamente la media dei votanti nei dieci comuni pugliesi chiamati a eleggere il Consiglio comunale è del 34,81%, contro il 36,71% delle scorse elezioni. Anche a Matera l’affluenza ha registrato un lieve calo: dal 37,74% del 2020 al 36,26% del 2025. Per il secondo aggiornamento sull’affluenza, il dato complessivo degli otto comuni della Basilicata chiamati alle urne è del 34,67% rispetto al precedente 35,93%.

Affluenza su scala nazionale alle 12 era al 13,55%

Alle 12 di ieri – domenica 25 maggio – l’affluenza era al 13,55%, in calo rispetto al 15,54% dell’ultima tornata. A Genova, unico capoluogo di regione al voto, i votanti alla stessa ora erano il 13,37% (furono il 15,11% l’ultima volta). Matera con il 13,39% aveva registrato un lieve calo rispetto all’ultimo 14,98%; giù anche Taranto al 14,24% (era il 16,05) così come Ravenna: 11,89% contro il 12,87%.

Per saperne di più: