Tuffi, Pellacani-Santoro sul tetto del mondo: la prima medaglia d’oro dei Mondiali arriva nel trampolino da 3 metri sincro misto

La coppia, ormai rodata e con alle spalle tre podi iridati, sale finalmente in vetta al mondo nel sincro dai 3 metri

È un oro storico quello di Chiara Pellacani e Matteo Santoro, il primo della spedizione azzurra ai Mondiali di Singapore 2025. Una vittoria sudata nel sincro misto dal trampolino dei 3 metri per la coppia di punta dei tuffi italiani, arrivata all’ultimo tuffo per un soffio contro i temibilissimi cinesi e i campioni in carica australiani. I giovani tuffatori, alla loro quarta medaglia di coppia, sono saliti sul gradino più alto grazie ai 0.86 punti di differenza proprio dalla coppia australiana, conquistando un totale di 308.13 punti.

Il medagliere dei Mondiali e i successi passati della coppia

È il quarto oro iridato della storia italiana in una gara di tuffi e il quarto del duo Pellacani-Santoro. Dopo l’argento a Budapest, il bronzo a Fukuoka e l’argento di Doha, ora finalmente arriva il metallo più prezioso. Che è anche quello più prezioso – almeno per ora – raccolto dall’Italia nell’intero Mondiale.