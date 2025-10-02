Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
CULTURA & SPETTACOLOAutoRoberto BenigniSicurezza stradaleVideo

Roberto Benigni alla guida con il cellulare in mano e il trucchetto della cintura. Bufera sull’attore: «Potrebbero fargli la multa, ma è lui» – Il video

02 Ottobre 2025 - 17:29 Ugo Milano
embed
Il video, pubblicato su TikTok, è già diventato virale. Ma c’è anche chi lo difende: «Ha diritto di farsi gli affari suoi»

La mano destra sul volante, la sinistra appoggiata sulla guancia stringe in mano lo smartphone. È così che un utente di TikTok (@robertoficorella) ha pizzicato Roberto Benigni in auto per Roma. Una tentazione, quella del cellulare, irresistibile anche per l’attore premio Oscar, che evidentemente non poteva aspettare di fermare il motore della sua Smart né evidentemente se la sentiva di intrattenere le sue conversazioni tramite auricolari. E on è tutto. Non sembra ci sia nemmeno l’ombra della cintura di sicurezza sul petto della giacca. 

Il «trucchetto» della cintura dietro la schiena

Le grida per strada e il clacson di altre macchine, bloccate nel traffico della Capitale, non smuovono di un millimetri Roberto Benigni. Lo sguardo rimane fisso avanti e i piedi sui pedali, anche se in caso di brusca frenata non c’è nulla che si possa frapporre tra l’attore e il suo parabrezza. La cintura, da quanto si vede nelle immagini diventate ormai virali sui social media, giace inerte dietro la schiena del 72enne. Un semplice «trucchetto» per tenere buoni i sensori della macchina.

I commenti sui social: «Benigni è proprio uno del popolo»

«Potrebbero fargli la multa per uso del cellulare e la cintura non indossata, ma lui è Benigni», si infiamma la polemica sul web. «Cellulare, Smart, non risponde… proprio uno del popolo!», critica qualcuno. C’è però anche qualche voce fuori dal coro: «A me non sta simpatico come personaggio, ma come persona ha tutto il diritto di farsi gli affari suoi mentre è in macchina come tutti voi». 

Articoli di CULTURA & SPETTACOLO più letti
1.

Bruno Vespa e lo scontro con l’attivista sulla Flotilla, alta tensione a Porta a porta: «Allora non ve ne fotte niente di portare aiuti» – Il video

2.

Carlo Conti, l’addio a Sanremo già prima di iniziare. La decisione sulla prossima edizione: «Sarà l’ultimo»

3.

Su Marcella Bella «frasi squallide: chiedete scusa». Scoppia il caso politico sui giudici di Ballando. Cosa hanno detto Lucarelli e Mariotto – Il video

4.

Edoardo Leo, la società di produzione e il ristorante che mangiano i suoi risparmi. Ora svolta con un film grazie a Sergio Mattarella e al bimbo da lui premiato nel 2021

5.

Beatrice Venezi e le polemiche sul suo curriculum non all’altezza del Teatro La Fenice. C’è stato un precedente proprio lì, ma l’orchestra non protestò

leggi anche
Autovelox
ATTUALITÀ

Parte il censimento degli autovelox, la corsa contro il tempo per Comuni e forze dell’ordine: multe nulle dal 30 novembre senza registrazione

Di Ugo Milano
Policlinico Gemelli
ATTUALITÀ

Bimbo caduto dall’auto a Viterbo, la polizia non trova i seggiolini. La colpa data al fratellino e i dubbi sulla madre: «Non guidava lei»

Di Alba Romano
Autovelox
ATTUALITÀ

L’autovelox che scopre i sorpassi vietati, arriva l’Sv3 per multe fino a 1.300 euro: come funziona e dove è già attivo

Di Giulia Norvegno
autovelox spegnimento comuni italia
ATTUALITÀ

Il paradosso degli autovelox: a ottobre il Ministero spegne tutto se i Comuni non li censiscono. L’annuncio di Salvini: «Inizia operazione verità»

Di Filippo di Chio
Cecilia De Astis investita Milano
ATTUALITÀ

Parla uno dei ragazzini che hanno investito e ucciso Cecilia De Astis: «Perché siamo scappati». Sparite le famiglie dal campo rom, poi il ritorno

Di Ugo Milano