Roberto Benigni alla guida con il cellulare in mano e il trucchetto della cintura. Bufera sull’attore: «Potrebbero fargli la multa, ma è lui» – Il video

Il video, pubblicato su TikTok, è già diventato virale. Ma c’è anche chi lo difende: «Ha diritto di farsi gli affari suoi»

La mano destra sul volante, la sinistra appoggiata sulla guancia stringe in mano lo smartphone. È così che un utente di TikTok (@robertoficorella) ha pizzicato Roberto Benigni in auto per Roma. Una tentazione, quella del cellulare, irresistibile anche per l’attore premio Oscar, che evidentemente non poteva aspettare di fermare il motore della sua Smart né evidentemente se la sentiva di intrattenere le sue conversazioni tramite auricolari. E on è tutto. Non sembra ci sia nemmeno l’ombra della cintura di sicurezza sul petto della giacca.

Il «trucchetto» della cintura dietro la schiena

Le grida per strada e il clacson di altre macchine, bloccate nel traffico della Capitale, non smuovono di un millimetri Roberto Benigni. Lo sguardo rimane fisso avanti e i piedi sui pedali, anche se in caso di brusca frenata non c’è nulla che si possa frapporre tra l’attore e il suo parabrezza. La cintura, da quanto si vede nelle immagini diventate ormai virali sui social media, giace inerte dietro la schiena del 72enne. Un semplice «trucchetto» per tenere buoni i sensori della macchina.

«Potrebbero fargli la multa per uso del cellulare e la cintura non indossata, ma lui è Benigni», si infiamma la polemica sul web. «Cellulare, Smart, non risponde… proprio uno del popolo!», critica qualcuno. C’è però anche qualche voce fuori dal coro: «A me non sta simpatico come personaggio, ma come persona ha tutto il diritto di farsi gli affari suoi mentre è in macchina come tutti voi».