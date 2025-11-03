Il guanto, il prefetto, il depistaggio: perché la “pista nera” per l’omicidio Mattarella non è credibile

L'indagine sul prefetto Piritore ha fatto tornare d'attualità le teorie che legano la morte del presidente della Regione Siciliana con il terrorismo neofascista. E con il delitto Moro. Eppure la sentenza che condanna Cosa Nostra e i Corleonesi è molto chiara. Indica anche i nomi di alcuni possibili esecutori. Ed esclude il complottismo

È il 6 gennaio 1980. Domenica mattina. Piersanti Mattarella esce con la sua Fiat 132 dal garage di via Libertà e si ferma dopo il passo carrabile. Il figlio Bernardo, che si chiama come il nonno, chiude il cancello mentre la moglie Irma Chiazzese si siede davanti e la suocera dietro. La famiglia sta andando alla chiesa di San Francesco di Paola per la messa.

Il giovane dall’«andatura ballonzolante», di statura media e con il k-way azzurro e il cappuccio in testa prova ad aprire lo sportello anteriore destro. Non ci riesce, ma tira lo stesso fuori la pistola e spara uno, due, tre colpi. Mattarella cade sul lato destro mentre il ragazzo torna indietro fino a una 127 bianca. Parla, quasi litiga. Quando torna verso l’auto ha un’altra pistola. Spara ancora sul presidente della Regione Siciliana mentre la moglie cerca di proteggerlo con il suo corpo. Poi torna indietro, sale sull’auto e scappa.

L’omicidio Mattarella, il guanto e il prefetto

Del “delitto perfetto” del pupillo di Aldo Moro rimangono due immagini iconiche. La prima è quella che ritrae il fratello Sergio mentre estrae il corpo dalla Fiat. L’altra è quella del guanto di pelle marrone. Fotografato sotto il sedile del passeggero dell’altra auto insieme a un’impronta trovata sullo sportello lato guidatore. Non era di Isidoro Fulvo, a cui avevano rubato la vettura il giorno prima. La relazione del gabinetto della polizia scientifica ne parla dicendo che la repertazione spetta alla squadra mobile di Palermo. L’allora ministro dell’Interno Virginio Rognoni lo cita durante il suo discorso in parlamento parlando di una prova decisiva che può portare agli assassini. Mentre oggi la sua scomparsa costa all’allora funzionario Filippo Piritore un’accusa di depistaggio.

L’accusa di depistaggio

Il guanto infatti non è stato più ritrovato. Non risulta un verbale di consegna. Non è stato repertato né sequestrato. Doveva essere portato all’allora procuratore di Palermo Piero Grasso. Che ha detto di non averlo mai ricevuto. Secondo la ricostruzione dell’accusa Piritore si è presentato durante i rilievi pretendendo di avere il guanto, avrebbe detto di averlo dato un agente della polizia scientifica, Giuseppe Di Natale, che poi avrebbe dovuto consegnarlo a Grasso. A quel punto, sempre il pubblico ministero di allora avrebbe chiesto di rimandare il reperto alla scientifica per ulteriori analisi e il guanto sarebbe stato affidato a un altro agente, un certo «Lauricella». Che però non esiste.

Sergio Mattarella e il corpo del fratello Piersanti

Il Dna e la pista nera

Si capisce facilmente perché il guanto è importante. Con le tecniche di oggi il reperto avrebbe potuto restituire elementi di prova in ordine agli esecutori materiali dell’omicidio. Che non sono mai stati accertati dalle sentenze. Ma anche per un’altra motivazione. Ovvero che il guanto costituirebbe la prova che la morte del presidente della Regione Siciliana non è stato un delitto mafioso ma ha visto in qualche modo la collaborazione dell’estrema destra eversiva. Per motivazioni che rimandavano a interessi politici e non solo mafiosi. Perché Mattarella era considerato l’erede politico naturale di Moro e «avrebbe probabilmente continuato a portare avanti il progetto politico dello statista di Maglie» e aveva intrapreso un dialogo con il Partito Comunista Siciliano. A questa tesi indubbiamente affascinante c’è da contrapporre un però.

La sentenza

Ovvero che nelle 411 pagine della sentenza che condanna i mandanti dell’omicidio Mattarella il guanto non viene mai menzionato. Quell’elemento così importante ai fini delle indagini, di cui parlano un ministro in parlamento e i giornali dell’epoca, non è oggetto di alcuni ricerca o analisi nemmeno nelle ore e nei giorni successivi all’omicidio. E nemmeno nell’inchiesta che il 12 aprile 1995 porterà alla condanna di «Greco Michele, Riina Salvatore, Provenzano Bemardo, Geraci Antonino, Madoma Francesco, Brusca Bernardo, Calò Giuseppe» non solo per Mattarella, ma anche per gli omicidi di Michele Reina e Pio La Torre. Ma c’è di più, come dicono appunto le sentenze.

Il guanto nella Fiat 127

Chi depista il depistatore

Nelle motivazioni il presidente Gioacchino Agnello spiega per filo e per segno perché la cosiddetta “pista nera” indagata per anni già all’epoca è essa stessa poco credibile. E nasce oggettivamente da un vero depistaggio. Quello effettuato dal più mafioso dei politici e il più politico dei mafiosi, ovvero l’ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino. Uno di quelli a cui l’omicidio di Mattarella non dev’essere sembrata una così cattiva notizia. Mentre le chiamate in correità nei confronti di Giuseppe Valerio Fioravanti da parte del fratello Gabriele e persino il (successivo) riconoscimento certo da parte della vedova del fratello del presidente della Repubblica è molto problematico e contiene elementi di scarsa credibilità. Con buona pace di chi oggi sostiene il contrario alimentando indagini e relative cacce mediatiche alle streghe con i relativi costi in termini di soldi pubblici e reputazioni distrutte.

Leggere le carte

La sentenza prima di tutto si esibisce in un piccolo trattato di sociologia di Cosa Nostra quando spiega che l’omicidio di mafia riassume e rispecchia nel suo iter decisionale e in quello attuativo la dimensione «superindividuale e macrostrutturale» dell’organizzazione. Attraverso l’omicidio la mafia «si esprime nella collettività sociale» e «afferma il suo potere» in contrapposizione a quello dello Stato. Proprio per questo e per le ricadute che ha sul piano sociale l’omicidio impegna l’immagine di Cosa Nostra sin dalla fase della decisione. Solo la Commissione può deliberare o autorizzare l’esecuzione di omicidio di esponenti di rilievo come era all’epoca Mattarella.

Essere Cosa Nostra

Nessun uomo d’onore può permettersi di commettere un omicidio senza l’autorizzazione dell’organo territoriale competente. Nessun organo territoriale prende una decisione del genere senza prima essere stato espressamente autorizzato o per ordine dell’ente superiore. Quando arriva l’ordine, l’intera organizzazione è impegnata nel garantire il “buon esito” dell’operazione. Nel caso dei tre omicidi La Torre – Reina – Mattarella sullo sfondo c’era il dialogo tra Dc e Pci che avrebbe causato la rottura degli equilibri politico-mafiosi che governavano in Sicilia e si tolleravano nel resto d’Italia. In più, nella sentenza si ricorda fin da subito che Tommaso Buscetta parlava di un Mattarella per un certo periodo «non ostile» alle richieste degli uomini d’onore: «Questa è la versione che arrivò in Commissione. Se tale versione fosse vera o meno, io non lo so». Ci penserà proprio il tribunale successivamente a spiegarne compiutamente il senso.

L’auto del presidente dopo l’omicidio

Piersanti Mattarella e Cosa Nostra

La sentenza elenca poi tutte le occasioni che stavano progressivamente aprendo un solco tra la politica del presidente Mattarella e i mafiosi. La Legge Urbanistica Regionale era stato probabilmente il modo per mandare il segnale più forte, con gli irrigidimenti delle regole che tagliavano la strada alla speculazione edilizia. La questione dell’appalto da 6 miliardi di lire per sei scuole a Palermo invece era il casus belli, il segnale dentro Cosa Nostra che Mattarella era un nemico. La storia delle sei imprese che si erano trovate ciascuna a essere l’unica partecipante a ogni singola gara d’appalto «solo per caso o per buona fortuna», con i relativi collegamenti azionari e di parentela tra i proprietari a dare un tocco di surreale al tutto, dava bene l’idea del clima negli appalti pubblici dell’epoca.

Il rischio di finire in un pilastro

Le carte raccontano anche di un dialogo tra la segretaria e un collaboratore di Mattarella, felice per la fine della fase ispettiva degli appalti perché così avrebbe «evitato di finire in un pilastro (di cemento, ndr)». Proprio in quel momento nell’ufficio entra Mattarella e dice che è lui a rischiare di finire nel cemento, e alla fine della lite scherzosa i due concordano che sarebbero finiti in due pilastri vicini. E ancora dello scambio di battute tra Mattarella e il suo capo di gabinetto Maria Grazia Trizzino subito dopo un abboccamento segreto con il ministro Rognoni: «Se mi dovesse succedere qualcosa di molto grave per la mia persona, si ricordi di questo incontro».

La pulizia e l’onore

In questo racconto c’è il movente dell’omicidio. Mattarella voleva «fare pulizia nel partito, eliminare alcuni uomini che non facevano onore al partito stesso». Per essere ancora più precisi il presidente della Regione Siciliana era uscito «dispiaciuto» da quell’incontro con Rognoni, che «non aveva dato troppo peso» a quello che gli aveva detto. Con chi ce l’aveva Mattarella? Un appunto destinato al direttore del Sismi datato maggio 1980 ed avente per oggetto l’omicidio diceva che il Centro di Contro Spionaggio di Palermo «aveva acquisito – in via del tutto riservata – notizie secondo cui il delitto Mattarella sarebbe stato concepito ed organizzato in ambienti mafiosi, ma eseguito da un giovane “killer” proveniente da fuori della Sicilia e appartenente ad un imprecisato gruppo terroristico, previa offerta di congruo sostegno in danaro e armi».

Il vero depistaggio

Sempre secondo la nota il killer era ancora a Palermo sotto protezione della mafia. Che però «avrebbe avuto intenzione di consegnarlo alla giustizia allo scopo di far indirizzare le indagini sulla pista terroristica, allontanandole da se stessa». La fonte, si precisava, era da cautelare. Chi era? Il dottor Giovanni Ferrara, capo del centro SISDe di Palermo. Il quale dice candidamente che a dirglielo era stato proprio Vito Ciancimino. Definito «persona qualificata attendibile, notoriamente vicina ad ambienti mafiosi. Secondo tale fonte il killer sarebbe appartenuto ad un gruppo sovversivo di sinistra».

Mattarella e Ciancimino

Il primo vero depistaggio del delitto Mattarella viene quindi da Ciancimino. Mentre i collaboratori di giustizia Contorno, Calderone e Cancemi dicono di non sapere nulla di specifico ma che l’assenza di reazioni interne a Cosa Nostra era la prova che era stata la Commissione provinciale di Palermo a decidere l’omicidio. Giuseppe Marchese invece riferisce le confidenze di Leoluca Bagarella e Salvatore Madonia: Mattarella è stato ucciso per i contrasti con Ciancimino. Perché voleva «scaricare» la sua corrente, precisa Bagarella. «Scaricare» perché prima l’aveva evidentemente caricata. Gaspare Mutolo dice ancora una volta che Mattarella era considerato prima «abbordabile». Poi, dopo l’omicidio di Reina, «intraprese una politica di pulizia dentro l’amministrazione». Soprattutto negli appalti di Palermo.

Piersanti Mattarella

Il sindaco di Palermo e la famiglia Mattarella

Mutolo precisa che il padre di Piersanti, Bernardo, aveva buoni rapporti con Ciancimino. «Piersanti, dopo essere rimasto per un certo periodo politicamente «amico» del Ciancimino, aveva rotto con quest’ultimo. «Ad un certo punto la politica del Mattarella disturbò seriamente gli interessi del Ciancimino e provocò, pertanto, l’intervento dei “corleonesi” e la decisione della Commissione». Poi il pentito spiega che Francesco Davì gli ha praticamente confessato di essere uno degli autori:

Sempre nel 1981, nel corso di un incontro avvenuto a Palermo con Davì Francesco, gli chiesi perchè mai egli vivesse lontano dalla Sicilia, se mal non ricordo vicino a Torino. Il Davì mi spiegò che si era allontanato perchè, essendo coinvolto nell’omicidio del Mattarella, temeva fortemente di poter essere identificato, avendo sentito dire che la moglie del parlamentare ucciso veniva ripetutamente invitata a visionare fotografie per riconoscere qualcuno degli autori materiali dell’omicidio.

Il Davì mi raccontò, quindi, che egli era stato uno degli esecutori materiali del delitto, insieme a Gambino Giacomo Giuseppe “u tignusu” ed a Madonia Antonino. La fase organizzativa dell’omicidio era stata curata direttamente da Ganci Calogero ed Anselmo Francesco Paolo, appartenenti alla famiglia della Noce, naturalmente d’intesa con Madonia Francesco, nel cui territorio l’omicidio fu poi eseguito, e con lo stesso Gambino “u tignusu”.Questo mi riferì il Davì.

Mutolo aggiunge che Stefano Bontate aveva sostanzialmente subito la decisione dei Corleonesi.

La pista nera

La pista nera la smentisce anche Tommaso Buscetta: «Sono andato a Palermo per un breve permesso, nel marzo Ottanta, ed ho incontrato un po’ tutti i personaggi più importanti di Cosa Nostra e non ho sentito neppure un minimo accenno all’eventualità che gli assassini potessero essere di matrice eversiva». Buscetta riferisce anche di un uomo d’onore che perde un mandamento perché non è in grado di spiegare il movente di un omicidio sul suo territorio. «Invece dopo l’omicidio Mattarella Madonia non ha avuto noie di alcun genere». Quando gli chiedono della mafia e della massoneria, aggiunge che non ha mai saputo di un omicidio organizzato da Cosa Nostra per compiacere altre persone o organizzazioni.

Marino Mannoia

Il pentito Marino Mannoia dice che «la ragione di questo delitto risiede nel fatto che Mattarella Piersanti – dopo avere intrattenuto rapporti amichevoli con i cugini Salvo e con Bontate Stefano, ai quali non lesinava i favori – successivamente aveva mutato la propria linea di condotta. Egli, entrando in violento contrasto ad esempio con Rosario Nicoletti, voleva rompere con la mafia, dare “uno schiaffo” a tutte le amicizie mafiose e intendeva intraprendere una azione di rinnovamento del partito della Democrazia Cristiana, andando contro gli interessi di Cosa Nostra e dei vari cugini Salvo, ing. Lo Presti, Maniglia e così via».

Le telefonate di depistaggio

Dopo l’omicidio Reina «lo stesso Bontate con altri esponenti mafiosi si erano incontrati con l’onorevole Lima, l’onorevole Nicoletti e il senatore Giulio Andreotti con il quale si erano lamentati del comportamento del Mattarella». Anche Mannoia conferma tra gli esecutori Francesco Davì e Federico Salvatore, che dopo l’azione viene criticato per averci messo troppo a dare l’altra arma al killer in sostituzione di quella inceppata. Mentre Giovanbattista Pullarà aveva fatto telefonate anonime di rivendicazione addossando la colpa dell’omicidio a organizzazioni terroristiche «per sviare le indagini».

Immagine dal film “Il delitto Mattarella”, 2020

Piersanti e la mafia

Il giudice poi spiega il senso delle affermazioni dei pentiti a proposito della precedente “non ostilità” di Piersanti Mattarella alla mafia. Intanto premette che ogni affermazione dei collaboratori di giustizia non ha mai riguardato un favore materiale e concreto fatto da Mattarella a Cosa Nostra. Aggiunge che l’eredità dei consensi elettorali del padre ministro, più volte accusato di vicinanza con ambienti mafiosi del trapanese, «è stato da taluno visto come riscontro ad una primitiva contiguità ad ambienti mafiosi, poi mutata in aperto contrasto».

Il libro

Dei rapporti della famiglia Mattarella parla anche il libro “Joseph Bonanno: Uomo d’Onore”, nel quale il protagonista racconta che sta scendendo dall’aereo a Fiumicino nel 1957 con un pacco di sigari cubani e ha paura di quello che potrebbe succedere alla dogana, ma invece ad accoglierlo c’è un tappeto rosso e niente controlli. In compenso è presente Bernardo Mattarella, all’epoca ministro del Commercio Estero.

La causale del delitto

Il tribunale conclude così sulla causale del delitto: «L’azione di rinnovamento del Presidente Mattarella aveva portato, sul piano strettamente politico, a nuove e significative alleanze sia all’interno del suo partito sia con gli altri partiti e, sul piano istituzionale, all’approvazione di leggi importanti ed incisive e ad una prassi amministrativa che cercava di essere coerente con gli obiettivi del rinnovamento e con la politica delle carte in regola». Questo ha portato i Corleonesi a decidere per la sua morte. A Palermo, dove la Signoria Mafiosa regna incontrastata. Perché la mafia avrebbe dovuto usare due killer fatti venire da fuori per fare qualcosa sul suo territorio, quando si è sempre vantata della sua capacità di fare qualsiasi cosa grazie alla sua forza militare?

I fumerali di Piersanti Mattarella

Il vero depistaggio

Ma soprattutto: nella sentenza si scrive chiaramente che la pista nera dell’epoca è un depistaggio voluto da Vito Ciancimino, evidentemente per allontanare da sé i sospetti visto che l’omicidio favoriva soprattutto lui. Per quale curioso motivo quella che nel 1995 era una pista falsa dovrebbe diventare vera nelle indagini di oggi e accomunare l’omicidio di mafia di Piersanti Mattarella ad altri, in una strategia che vede non meglio precisati di volta in volta Poteri Forti, servizi segreti e poliziotti infedeli in una teoria del complotto che alla fine tende a screditare ruolo, forza e potere di Cosa Nostra? E che sembra questo sì un depistaggio?

La vedova

Nella sentenza si spiega anche che la vedova Mattarella ha sì riconosciuto in Giusva Fioravanti il killer del marito (dopo la chiamata in correità del fratello Cristiano). Ma «è assai difficile che la signora Mamarella abbia realmente potuto distinguere sempre meglio nella sua mente, così come da lei dichiarato al dibattimento, le immagini del killer da quelle di Valerio Fioravanti, più volte poi visto sui giornali, tanto da potersi esprimere oggi in termini di maggiore certezza rispetto ad allora, poiché anzi è vero, all’inverso, che in questi casi, col passare del tempo, i ricordi di quanto si è realmente verificato si fondono e si confondono nella mente al punto da non potersi più distinguere immaginazione e realtà».

La mafia

È la mafia che comanda su ogni fatto criminoso di rilievo a Palermo, dove viene ucciso Piersanti Mattarella. La Commissione provinciale non si riunisce dopo l’omicidio. Nessun capomandamento chiede informazioni riguardo i fatti, come succede di solito quando accade qualcosa sul territorio senza che Cosa Nostra ne sappia nulla. Come mandanti vengono condannati Totò Riina e i Corleonesi. A Capaci ha colpito un commando di soli uomini d’onore, e non poteva essere altrimenti vista l’importanza dell’obiettivo. Su via D’Amelio, è vero, non si conoscono gli esecutori. E questo alimenta costosi filoni d’indagine che però non sembrano finora aver portato tanti risultati. Ora sembra quasi che si cerchi di inserire a forza l’omicidio Mattarella in questo filone. Oppure è il nero che alla fine va bene su tutto?