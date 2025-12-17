Cartella esattoriale a un bimbo di 7 anni per mancato pagamento Irpef, la denuncia del padre: «Mio figlio non era nemmeno nato»

L'importo richiesto ammonta a 449,81 euro per il mancato pagamento del tributo nel 2017

Una vicenda dai contorni grotteschi arriva da Salerno, dove una famiglia si è vista recapitare una cartella esattoriale intestata a un bambino di appena sette anni. L’atto emesso dall’Agenzia delle entrate, scrive il Corriere della Sera, contesta un presunto mancato pagamento dell’Irpef relativo al 2017, anno in cui il minore non era ancora nato.

La denuncia del padre

Dopo le prime verifiche, il padre del bambino si è rivolto all’Associazione Italia Roma, che ha denunciato una grave anomalia nei sistemi di controllo preventivo. L’importo richiesto ammonta a 449,81 euro, una somma che, secondo quanto emerso, risulterebbe peraltro già prescritta. I legali della famiglia sottolineano come un minore non possa in alcun modo «essere considerato soggetto fiscalmente responsabile, rendendo l’atto palesemente illegittimo e destinato all’annullamento». La famiglia ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso.

Non si tratta di un caso isolato

Episodi analoghi si sono già verificati in diverse zone d’Italia: nel 2024 a Roma una cartella esattoriale era stata notificata a un bambino di sei anni; nel 2015, a Quarto, in provincia di Napoli, un altro minore di sette anni aveva ricevuto una richiesta simile da Equitalia. Andando ancora più indietro nel tempo, si contano almeno una dozzina di episodi simili.

