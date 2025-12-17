Ultime notizie Donald TrumpFabrizio CoronaGiorgia MeloniUcrainaVladimir Putin
ATTUALITÀBambiniCampaniaIrpefSalernoTasse

Cartella esattoriale a un bimbo di 7 anni per mancato pagamento Irpef, la denuncia del padre: «Mio figlio non era nemmeno nato»

17 Dicembre 2025 - 20:05 Ugo Milano
embed
cartella-esattoriale-bimbo-7-anni-mancato-pagamento-salerno
cartella-esattoriale-bimbo-7-anni-mancato-pagamento-salerno
L'importo richiesto ammonta a 449,81 euro per il mancato pagamento del tributo nel 2017

Una vicenda dai contorni grotteschi arriva da Salerno, dove una famiglia si è vista recapitare una cartella esattoriale intestata a un bambino di appena sette anni. L’atto emesso dall’Agenzia delle entrate, scrive il Corriere della Sera, contesta un presunto mancato pagamento dell’Irpef relativo al 2017, anno in cui il minore non era ancora nato.

La denuncia del padre 

Dopo le prime verifiche, il padre del bambino si è rivolto all’Associazione Italia Roma, che ha denunciato una grave anomalia nei sistemi di controllo preventivo. L’importo richiesto ammonta a 449,81 euro, una somma che, secondo quanto emerso, risulterebbe peraltro già prescritta. I legali della famiglia sottolineano come un minore non possa in alcun modo «essere considerato soggetto fiscalmente responsabile, rendendo l’atto palesemente illegittimo e destinato all’annullamento». La famiglia ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso.

Non si tratta di un caso isolato

Episodi analoghi si sono già verificati in diverse zone d’Italia: nel 2024 a Roma una cartella esattoriale era stata notificata a un bambino di sei anni; nel 2015, a Quarto, in provincia di Napoli, un altro minore di sette anni aveva ricevuto una richiesta simile da Equitalia. Andando ancora più indietro nel tempo, si contano almeno una dozzina di episodi simili. 

Foto copertina: PEXELS / ANETE LUSINA

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Lorenzo Paolieri, trovato mummificato nel baule di casa. I vicini: «L’ultima volta che l’abbiamo visto sarà stato un ragazzino»

2.

Famiglia nel bosco, la figlia Utopia Rose: «Perché non vorrei andare in una scuola». Il conto in banca dei bambini e cosa dicono gli assistenti sociali

3.

A 19 anni va al pronto soccorso dopo giorni di mal di testa, Giulia Todaro morta dopo poche ore: l’autopsia chiesta dai medici

4.

Esclusa dal concorso per la Gdf perché il padre frequenta mafiosi e riammessa dal Tar: «Ha diritto a riscattarsi»

5.

Campobasso, il 14enne picchiato dalla baby gang rischia di perdere l’udito: «Tutto il paese è spaventato da loro»

leggi anche
maurizio landini jannik sinner
SPORT

Landini vuol mettere le mani in tasca a Sinner, l’attacco sulla casa a Montecarlo: «Deve pagare anche lui, tanto rientra con qualche torneo»

Di Cecilia Dardana
tassa pacchi low cost shein temu aliexpress 5 euro
ECONOMIA & LAVORO

Due tasse per i pacchi low cost? «5 euro in totale, pagheranno i consumatori»

Di Alessandro D’Amato
accise-benzina-diesel-2026
ECONOMIA & LAVORO

Quanto costerà fare il pieno nel 2026? Da gennaio cala la benzina ma aumenta il diesel

Di Ugo Milano
tassa pacchi low cost 2 euro aliexpress shein temu
ECONOMIA & LAVORO

Shein, Temu, AliExpress: cosa succede con la tassa di 2 euro sui pacchi low cost

Di Alessandro D’Amato
POLITICA

Cannabis light, pasticcio Fratelli d’Italia: sì alla vendita ma con maxi-tassa. Poi ci ripensano

Di Ugo Milano e Cecilia Dardana