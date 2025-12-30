Ultime notizie Famiglia nel boscoJeffrey EpsteinLegge di bilancioNataleUcraina
Sequestrate moto di Valentino Rossi e Marquez per 40 milioni, la scoperta dell’Fbi nel garage di uno dei latitanti più ricercati al mondo – Le foto

30 Dicembre 2025 - 21:36 Alba Romano
L'operazione è stata condotta dalle autorità messicane in collaborazione con gli agenti federali statunitensi. Le motociclette sono legate a Ryan James Wedding, ex olimpionico di snowboard, accusato di traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro e omicidio

Un sequestro senza precedenti ha rivelato una delle più grandi collezioni private di moto da corsa mai individuati, con pezzi storici della MotoGP appartenuti a leggende del motociclismo degli ultimi decenni. Le autorità messicane hanno infatti sequestrato decine di motociclette per un valore complessivo stimato intorno ai 40 milioni di dollari, tutte riconducibili a Ryan James Wedding, uno dei dieci latitanti più ricercati dall’Fbi e, in passato, olimpionico canadese di snowboard. L’operazione, svolta in collaborazione con la polizia canadese, gli agenti federali e il dipartimento di polizia di Los Angeles, ha comportato numerosi mandati di perquisizione su beni legati all’ex atleta.

Le moto sequestrate

Tra le moto sequestrate, spiccano diverse Ducati, comprese alcune Desmosedici che hanno fatto la storia della classe 500 e della MotoGP. Tra queste, la moto numero 65 di Loris Capirossi e le livree legate a campioni come Valentino Rossi, Andrea Iannone e Jorge Lorenzo (99). Non solo Ducati, ma anche moto di grande valore storico: una replica legata a Mike Hailwood, l’Aprilia 125 del 1996 con cui Rossi esordì nel Motomondiale, e la Suter MMX2 con i colori Repsol che portò Marc Márquez al titolo Moto2 nel 2012. Secondo le immagini ufficiali diffuse dall’Fbi, si contano almeno cinquanta moto.

Chi è Ryan James Wedding

Ryan James Wedding, 44 anni, è un ex snowboarder che partecipò ai Giochi Olimpici di Salt Lake City nel 2002. Attualmente ricercato in Stati Uniti, Canada e Messico, è accusato di gravi crimini, tra cui traffico internazionale di droga, riciclaggio di denaro, associazione per delinquere e omicidio. L’Fbi ha offerto una ricompensa di 15 milioni di dollari per chiunque fornisca informazioni utili alla sua cattura.

