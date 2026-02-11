Sanremo 2026, Tommaso Paradiso – «I Romantici»

Sanremo 2026: il testo della canzone I romantici di Tommaso Paradiso in gara alla 76esima edizione del Festival dal 24 al 28 febbraio.

Tommaso Paradiso è il volto che ha ridisegnato i confini del pop italiano moderno, traghettando l’indie verso il grande pubblico con i Thegiornalisti. Romano doc e profondamente legato all’estetica nostalgica degli anni ’80, ha scalato le classifiche grazie a un mix vincente di synth-pop e romanticismo quotidiano. Dopo aver firmato inni generazionali come Completamente e tormentoni del calibro di Riccione, nel 2019 ha scelto la strada solista, confermando la sua capacità di sfornare hit istantanee come Non avere paura.

Ha presentato così I Romantici: «È una semplice dedica d’amore alle persone che amo, ovvero i romantici. Soprattutto di questi tempi, non guasterebbe tornare ad essere un po’ più romantici».

Estratto del testo de «I romantici» di Tommaso Paradiso

«Io quando bevo ci credo alle fate

io non farò come ha fatto mio padre

gelido

non so come si fa

ti darò sempre un bacio prima di partire

se fumo faccio la doccia prima di dormire

che sarebbe stupendo non rovinare tutto

Posso portarti più in alto, più in alto, più in alto

come hai fatto tu»

Testo: Tommaso Paradiso, Davide Petrella

Musica: Tommaso Paradiso, Davide Simonetta, Davide Petrella

