Bonetti (Azione): L'Europa costruisca un'alternativa al Board of Peace di Trump – Il video

12 Marzo 2026 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 "Bene. Se le Nazioni Unite danno un mandato agli USA di portare avanti un Board of Peace nell’ambito di una risoluzione, e se il Presidente Trump costruisce un organismo che nulla ha a che vedere con questa risoluzione – perché è un organismo autocratico, pur essendo l'unica possibilità in campo dove si parla di pace anche con i paesi del Golfo, cosa che è fondamentale, ma mancano i palestinesi in quel Board of Peace, ma questo apparentemente sembra un dettaglio e non lo è – ma se è l'unica possibilità e non funziona, ma sarà il compito di una grande potenza qual è l'Europa costruire una possibilità alternativa che invece sia corrispondente al mandato delle Nazioni Unite e ottenga l'obiettivo di arrivare al tavolo e alla corrispondente pace?", così Elena Bonetti deputata di Azione durante la sua replica in Aula alle comunicazioni della premier Giorgia Meloni sul Medio Oriente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

