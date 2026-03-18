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Garlasco, nell’esposto dei Cappa un audio e una decina di nomi indicati tra blogger, giornali e youtuber. L’accusa di  «interferenze» nell’indagine

18 Marzo 2026 - 21:14 Alba Romano
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stefania cappa paola cappa chiara poggi fotomontaggio
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Finora si indaga per diffamazione aggravata, ma presto potrebbero esserci delle novità

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo, al momento a carico di ignoti, per diffamazione aggravata su un esposto, corredato da supporti audio, presentato dalla famiglia Cappa. L’accusa riguarderebbeuna presunta interferenza nella nuova inchiesta pavese, aperta da più di un anno, sul delitto di Chiara Poggi Garlasco, che ha finora come unico indagato Andrea Sempio. Nell’esposto dei Cappa, zio e cugine di Chiara, sarebbero indicati circa una decina di nomi e più ipotesi di reato, come già aveva anticipato Open.

Il fascicolo contro ignoti (per ora)

Il caso è seguito dal procuratore Marcello Viola che per ora ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di diffamazione aggravata per ignoti. I prossimi step sarà identificare le persone coinvolti e la loro eventuale iscrizione al registro, anche a garanzia per gli accertamenti. Inoltre, al vaglio della Procura, in particolare del pm Antonio Pansa, in vista delle prime e probabili iscrizioni nel registro degli indagati, ci sono pure una serie di denunce – una cinquantina in totale – presentate in gran parte dalla famiglia Cappa nei confronti di testate giornalistiche, youtuber, blogger che hanno citato le gemelle Stefania e Paola, accostando il loro nome all’omicidio del 2007 e alla nuova inchiesta di Pavia. 

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