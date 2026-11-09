Airbnb cambia le regole sulle pulizie, niente più obblighi per gli ospiti. Perché protestano i proprietari: «Ce ne andiamo» – Il video

Dal 20 novembre gli host non potranno più chiedere agli ospiti di lavare i piatti, togliere le lenzuola o portare fuori la spazzatura. Alcuni proprietari lasciano la piattaforma in segno di protesta, ma sui social molti utenti criticano questa decisione

È diventato virale nel Regno Unito il video girato da Gavin Rowlands, proprietario di un Airbnb a Neath Port Talbot, in Galles, dopo che alcuni turisti avevano lasciato la casa in condizioni a suo avviso disastrose: piatti sporchi, padelle incrostate, lattine di birra vuote sparse per la cucina e il salotto e spazzatura varia. Lo sfogo dell’uomo, che ha suscitato un grande dibattito sui social, precede di alcuni giorni l’entrata in vigore di nuove regole della piattaforma più vantaggiose per gli ospiti. Dal 20 novembre, infatti, i proprietari non potranno più imporre agli ospiti pulizie impegnative o mansioni casalinghe, tra cui: togliere le lenzuola dai letti, lavare, asciugare o riporre piatti, bicchieri e stoviglie, avviare la lavatrice o la lavastoviglie, portare la spazzatura fuori dalla proprietà.

Lo sfogo del proprietario dell’Airbnb

«Così noi proprietari di Airbnb saremo ancora più sotto pressione», ha dichiarato Rowlands alla Bbc. «Più lavoriamo duramente, più ci rimettiamo», ha aggiunto l’uomo, che gestisce la casa vacanze insieme alla moglie. Non tutti, però, condividono il suo punto di vista. «Ah, ci si lamenta per una sola ora di pulizia?» e ancora «I proprietari di case sono incorreggibili: vogliono guadagnare senza fare niente», hanno commentato alcuni utenti. Molti hanno inoltre sottolineato che nella maggior parte dei casi i proprietari chiedono agli ospiti una “cleaning fee”, ovvero una tariffa per la pulizia dell’alloggio, senza però garantire in cambio un servizio di pulizia quotidiano, come avviene ad esempio negli hotel.

Le nuove regole di Airbnb

Con le nuove regole, Airbnb intende agevolare l’esperienza degli ospiti, «per aiutarli a comprendere meglio cosa ci si aspetta da loro». I proprietari potranno tuttavia continuare a chiedere di svolgere piccoli compiti ragionevoli, come lasciare i piatti utilizzati nel lavandino, raccogliere gli asciugamani usati in un unico punto, separare i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata, chiudere a chiave la proprietà e spegnere l’aria condizionata o le luci prima della partenza.

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La protesta dei gestori

Molti gestori si oppongono alle nuove regole e alcuni di loro hanno scelto di abbandonare la piattaforma in segno di protesta. È il caso, ad esempio, di Guy Allen, 63 anni, ed Emma Enticott, 52, che gestiscono una casa vacanze a Mumbles, nella penisola di Gower, in Galles. «È semplicemente assurdo. A chi già non rispetta le proprietà altrui, queste regole danno praticamente carta bianca per continuare a comportarsi così», ha dichiarato Allen a Bbc Wales. Anche Jamie-Lee Presley, che ha una proprietà nel Carmarthenshire, ha criticato le nuove norme di Airbnb: «Così si apre la porta a comportamenti ancora più irrispettosi da parte di ospiti già poco rispettosi. Penso semplicemente che sia ridicolo».