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Schlein: A Gaza si continua a morire, aprire tutti i valichi e una missione umanitaria Ue – Il video

11 Novembre 2026 - 14:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “Era importante oggi dare un segnale unitario insieme agli altri parlamentari delle opposizioni per accendere un faro su quello che sta accadendo a Gaza, dove ci sono più di 70.000 sfollati a causa delle alluvioni”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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