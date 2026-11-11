Schlein: A Gaza si continua a morire, aprire tutti i valichi e una missione umanitaria Ue – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 11 novembre 2026 “Era importante oggi dare un segnale unitario insieme agli altri parlamentari delle opposizioni per accendere un faro su quello che sta accadendo a Gaza, dove ci sono più di 70.000 sfollati a causa delle alluvioni”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, in un punto stampa fuori Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev