Venezuela, liberato l’italiano Daniel Echenagucía: chi è l’imprenditore di Avellino detenuto come prigioniero politico

L'uomo, con doppia cittadinanza italo-venezuelana, è stato accolto al Consolato italiano a Caracas. La Farnesina annuncia che lascerà presto il Paese

È tornato libero Daniel Echenagucía, cittadino italo-venezuelano detenuto da quasi due anni e mezzo in un carcere di massima sicurezza di El Rodeo in Venezuela. A comunicare la sua scarcerazione è la Farnesina. Dopo il rilascio, l’uomo è stato accolto presso il Consolato generale d’Italia a Caracas, dove sta ricevendo assistenza in vista della partenza dal Paese. El Rodeo è una prigione che ospita numerosi oppositori politici del regime venezuelano.

«Lascerà presto il Venezuela»

Un ruolo nella liberazione di Echenagucía è stato svolto dal Comitato internazionale della Croce Rossa, che ha facilitato il rilascio e si è occupato di verificare le sue condizioni di salute dopo il lungo periodo di detenzione. Il personale della Croce Rossa, riferisce il ministero degli Esteri, «ha effettuato un check-up medico e verificato le condizioni psico-fisiche del connazionale». «Il Consolato Generale sta prestando assistenza al connazionale, che lascerà presto il Paese», conclude la Farnesina.

Chi è Daniel Echenagucía

Daniel Echenagucía è un imprenditore di 47 anni originario di Avellino e detenuto in regime di isolamento in Venezuela dal 2 agosto del 2024, pochi giorni dopo le contestate elezioni presidenziali del 28 luglio che avevano sancito la rielezione di Nicolás Maduro. Secondo quanto riferito dalla famiglia gli sono stati attribuiti i reati di terrorismo, associazione a delinquere e tradimento della patria. Il motivo concreto dell’arresto, però, resta oscuro. Echenagucía è considerato un prigioniero politico dalle organizzazioni per i diritti umani.

«Apprezziamo la scarcerazione del cittadino italiano Daniel Echenagucía, dopo quasi due anni e mezzo di detenzione in un carcere di massima sicurezza in Venezuela. L’Italia segue da vicino i passi avanti intrapresi dalle autorità venezuelane negli ultimi mesi e conferma la propria disponibilità ad accompagnare – anche come membro dell’Unione europea – il processo di riconciliazione in atto nel Paese per una transizione pienamente democratica», ha commentato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.