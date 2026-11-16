La denuncia del quotidiano: all'inviata Francesca Lai sarebbe stato impedito di assistere alla lezione al Campus Einaudi

Un episodio di grave intolleranza si è verificato ieri al Campus Luigi Einaudi di Torino, dove la cronista del Corriere della Sera Francesca Lai è stata allontanata con la forza mentre cercava di seguire l’incontro con lo storico Alessandro Barbero. A sbarrarle l’ingresso sono stati alcuni esponenti dei collettivi studenteschi, che non si sono limitati a negarle l’accesso, ma l’hanno apostrofata con insulti — chiamandola «sciacalla» — e spintonata fisicamente per impedirle di assistere al dibattito.

La vicenda, denunciata dalla testata, assume contorni ancora più preoccupanti per il contesto in cui è maturata: l’aggressione verbale e fisica si è consumata all’interno di un’università pubblica, sotto gli occhi dello stesso Barbero e di alcuni rappresentanti dell’Ateneo, senza che nessuno intervenisse, secondo quanto riporta il giornale, per tutelare la giornalista o ristabilire le regole minime di convivenza.

«Proprio mentre si discuteva di democrazia e libertà di manifestare, a una giornalista veniva impedito di svolgere il proprio lavoro. Può un collettivo studentesco decidere chi abbia diritto di entrare in un’università pubblica e chi no?», riporta la testata.



