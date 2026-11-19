(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “Io vorrei che quest’Aula tributasse un applauso a una figura eccezionale, un uomo di un’eleganza, di una cultura, di una capacità di visione che merita davvero il rispetto, l’applauso e l’affetto di tutta quest’Aula”. Così la Senatrice di Italia Viva Raffaella Paita ha annunciato la morte di Corrado Augias in aula al Senato. Subito si è accodato anche La Russa, che ha chiesto un minuto di silenzio, al quale è seguito un lungo e commosso applauso dell'emiciclo di Palazzo Madama. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev