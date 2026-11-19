(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 "Non si è mai verificato alcun pericolo materiale, né alcun rischio concreto per l’incolumità dei nostri ragazzi, non vi è alcuna emergenza in atto tale da minacciare concretamente la sicurezza nazionale. Ma se, da un lato, vanno evitati allarmismi infondati, dall’altro, sarebbe un grave errore sottovalutare il fenomeno che abbiamo di fronte”, così il Ministro dell'Interno Piantedosi in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev