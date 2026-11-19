(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “Non è la prima volta, il governo è rimasto in piedi, mi pare”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami, in un punto stampa alla Camera, ha minimizzato la bocciatura in commissione dell’emendamento di FdI sui libri di scuola digitali, con Forza Italia che ha votato insieme al centrosinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev