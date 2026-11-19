(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 "Il giudizio di FI su questo decreto legge è pienamente positivo, ma sull'emendamento Bucalo (FdI) sui libri digitali, che si è voluto presentare nonostante non ci fosse un accordo di maggioranza, non siamo d'accordo. Con questo voto su questo emendamento noi diamo voto contrario nel merito, non certo un voto contro la maggioranza che noi sì sosteniamo lealmente". Lo ha detto la capogruppo di FI in Senato Stefania Craxi. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev