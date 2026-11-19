(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “La maggioranza è andata sotto dopo aver bocciato tutti gli emendamenti che le opposizioni hanno presentato unitariamente per la gratuità dei libri di testo”. Lo ha detto il segretario di Sinistra Italiana e co-portavoce di Avs Nicola Fratoianni in un punto stampa fuori da Montecitorio, commentando la bocciatura in commissione dell’emendamento di Fratelli d’Italia sui libri di scuola digitali. Secondo Fratoianni, quella della maggioranza era “una proposta propagandistica, che peraltro presenta anche numerosi profili problematici”, e le opposizioni hanno “giustamente votato contro”. “È la maggioranza che deve garantire la sua tenuta, e non ce l’ha. Comincia a non avercela su molte questioni: è il segno di una crisi che segnaliamo da molto tempo”, ha aggiunto. “Come vediamo anche dagli emendamenti che si affastellano sulla legge di bilancio, siamo in pieno clima da fine impero”. Secondo il leader di Si, “l’assalto alla diligenza”, legato anche alla nuova legge elettorale con le preferenze, mostra che la preoccupazione dei parlamentari della maggioranza “ha poco a che vedere con i problemi degli italiani”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev