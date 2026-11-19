Guerra Ucraina, Meloni arriva a Berlino per vertice Volenterosi, accolta dal Cancelliere Merz – Il video
(Agenzia Vista) Berlino, 19 novembre 2026 La Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni partecipa al vertice della "Coalizione dei volenterosi" sulle garanzie di sicurezza per l'Ucraina, presso la Cancelleria a Berlino, in Germania. Al vertice prendono parte circa 30 Capi di Stato e di Governo. L'ordine del giorno include le garanzie di sicurezza per l'Ucraina, la difesa e le fasi successive dei negoziati. Ecco il momento dell'arrivo, accolta dal Cancelliere Merz. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev