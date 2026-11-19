(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 L’aula del Senato ha approvato l’emendamento sugli e-book presentato da Fratelli d’Italia al Decreto scuola, con 84 voti a favore e 76 contrari. La proposta impone agli editori di offrire i libri scolastici e universitari in formato digitale al 50 per cento del prezzo rispetto alla versione cartacea. Forza Italia ha votato con l’opposizione, mentre Azione si è unita alla maggioranza. Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev