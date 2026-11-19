(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “Tra il 12 e il 16 ottobre sono state inviate complessivamente 4.150 comunicazioni preventive ai soggetti interessati, indicando le misure di mitigazione da adottare”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi nell’informativa alla Camera sulla guerra ibrida e sugli attacchi informatici, parlando degli attacchi ai sistemi di refrigerazione dei supermercati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev