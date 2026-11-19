(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2026 “La scomparsa di Corrado Augias è una perdita profonda per il giornalismo, la cultura e soprattutto per la coscienza civile del nostro Paese. Ha raccontato la storia e le sue contraddizioni con una straordinaria capacità di parlare, e risvegliare, generazioni diverse e ha portato la cultura nello spazio pubblico, rendendola accessibile senza semplificarla, avvicinando tante persone alle grandi questioni del nostro tempo comprese quelle etiche. Non ha mai avuto paura di confrontarsi in prima persona sui grandi temi che ci attraversano, compresa la morte, mostrandoci quanto la conoscenza e la coscienza siano fondamento di una democrazia viva e consapevole. A ben vedere lascia un vuoto, sì, ma ci lascia anche una grande ricchezza di idee. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le mie più sentite condoglianze e quelle di tutta la comunità del Partito Democratico”. Così la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, in Aula alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev