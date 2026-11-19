Il capo del Cremlino allontana ancora una volta l'ipotesi di un cessate il fuoco in Ucraina. Tutto per via dei raid di Kiev al ponte di Crimea, su cui preparerebbe una durissima rappresaglia. L'invito agli europei ad andare a Mosca per spiegargli le loro ragioni e il commento su Trump, unico secondo lui a cercare un accordo di pace

Il vertice trilaterale Russia-Cina-Usa di Shenzhen rappresenta «una pagina di storia della diplomazia», ha dichiarato Vladimir Putin in conferenza stampa al termine dell’incontro con gli omologhi Donald Trump e Xi Jinping. «Se non si è giunti ad accordi, si è raggiunta un’intesa reciproca», ha aggiunto il capo del Cremlino, auspicando che questi incontri a tre possano proseguire.

Attacco al ponte di Crimea: Putin annuncia una rappresaglia «molto più dolorosa»

La discussione ha presto virato sul conflitto in Ucraina. Sfuma la possibilità di un cessate il fuoco. Dopo gli attacchi al ponte di Crimea, un’infrastruttura che, nelle parole del presidente russo, «non è mai stata usata» per il trasporto di equipaggiamento militare o munizioni, «non sarà raggiunto alcun accordo», ha avvertito Putin, annunciando una rappresaglia «molto più dolorosa» di quelle «compiute dal regime di Kiev».

Per Putin solo Trump è impegnato per la pace

Sulla diplomazia al lavoro per la risoluzione del conflitto, Putin non ha dubbi: a suo avviso Trump è sinceramente impegnato a porre fine alla guerra in Ucraina e ad avviare una cooperazione tra Russia e Stati Uniti. Ben diverso il giudizio sull’Ucraina e sull’Europa: «Non sono ancora pronte a scendere a compromessi per risolvere il conflitto», ha detto, mentre Mosca avrebbe «accettato quelli proposti dagli Stati Uniti».

Putin invita a Mosca i rappresentanti dell’Ue

Putin ha poi affrontato il tema del ruolo dell’Europa. Mosca, ha spiegato, ha accettato la proposta dei negoziatori americani di integrare la sicurezza dell’Ucraina nella sicurezza europea complessiva: «Cosa c’è di sbagliato in questo? Discutere di sicurezza europea senza gli europei sarebbe altrettanto strano, giusto? Pertanto non siamo contrari». Per questo, ha annunciato, i rappresentanti dell’Ue sono stati invitati a Mosca: «Li abbiamo invitati per comprendere la loro posizione, dopodiché decideremo in quale formato proseguiremo il dialogo sull’Ucraina», ha concluso.

Il ruolo di Zelensky

Per Putin sarebbe Zelensky il principale ostacolo alla cessazione delle ostilità. Se il conflitto finisse «dovrebbe indire immediatamente delle elezioni», ha sostenuto il leader del Cremlino, riprendendo la narrazione secondo cui all’origine della guerra vi sarebbero stati «un colpo di Stato a Kiev» e la ribellione di «quelle regioni dell’Ucraina sudorientale che non riconoscevano i risultati» e che per questo sarebbero state «represse dalle nuove autorità». A quelle regioni, ha sostenuto Putin, «dopo otto anni» la Russia avrebbe fornito assistenza sulla base di un «nostro trattato interstatale».