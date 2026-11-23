Il Carroccio ha presentato 14 emendamenti al decreto Cortei. E punta a superare in severità le proposte di Fratelli d'Italia e dei vannacciani

Per prevenire disordini come gli scontri di Milano dello scorso 17 ottobre – quando centinaia di minorenni hanno partecipato a proteste degenerate in assalti alle vetrine del centro – la Lega, secondo quanto riporta oggi Repubblica, punta a una stretta severissima. Dopo l’indagine a carico di Youssef Siher per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità di terrorismo (poi non convalidata dal giudice), il partito di Matteo Salvini ha depositato in commissione Giustizia alla Camera 14 emendamenti al cosiddetto decreto Cortei.

Il reato di squadrismo eversivo di piazza

In una sorta di competizione interna alla maggioranza sul tema della sicurezza, le proposte del Carroccio inaspriscono ulteriormente la linea già tracciata da Fratelli d’Italia (che proponeva il ritiro delle borse di studio per gli studenti indagati e vernice spray per identificare i manifestanti) e da Futuro Nazionale di Roberto Vannacci (che chiede l’impiego dell’esercito armato di proiettili di gomma). La prima prevede il reato di “squadrismo eversivo di piazza”. L’emendamento a prima firma Andrea Barabotti mira a inserire nel codice penale questa nuova fattispecie accanto ai delitti di terrorismo ed eversione. Chi promuove, organizza o coordina gruppi (anche informali) finalizzati a violenze, minacce, resistenza sistematica alle forze dell’ordine o danneggiamenti durante i cortei rischia dai 4 agli 8 anni di reclusione, anche se agisce dietro le quinte. Per chi si limita a partecipare alle riunioni o alle azioni sono previsti invece dai 2 ai 5 anni.

Stretta sui blocchi stradali e sui picchetti dei sindacati

Inoltre, per tutelare i trasporti e la logistica – ambito di diretta competenza del ministero di Salvini – si inaspriscono le sanzioni per chi blocca strade, ferrovie, porti o aeroporti: multe da 2.000 a 12.000 euro, raddoppiabili se il blocco avviene in gruppo e dura oltre sei ore. Vengono colpiti anche i sindacati promotori (con sanzioni da 10.000 a 100.000 euro e l’esclusione dai fondi pubblici in caso di recidiva, su decisione del prefetto), ai quali spetterà l’onere di dimostrare l’estraneità a eventuali degenerazioni. La misura nasce in risposta alle proteste degli autotrasportatori al Sud e ai picchetti organizzati nei porti (come quelli dell’Usb del 30 ottobre contro il traffico di armi verso Israele).

Droni con intelligenza artificiale sulle aree a rischio e sanzioni ai genitori dei violenti

Viene proposto l’avvio di progetti pilota coordinati da Viminale, Difesa e Trasporti per monitorare le aree urbane a maggior rischio criminalità tramite droni dotati di IA, una soluzione che apre però delicati interrogativi sul fronte della privacy. Oltre all’aumento delle pene per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, la Lega propone di responsabilizzare economicamente le famiglie dei minori condannati per disordini di piazza, prevedendo la revoca di contributi e agevolazioni per cinque anni e l’addebito diretto delle spese di mantenimento negli istituti penali minorili.