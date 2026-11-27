(Agenzia Vista) Roma, 26 novembre 2026 Al termine della partita di pallacanestro Italia-Turchia, valida per le qualificazioni alla Fiba World Cup 2027, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è sceso sul parquet del PalaEur di Roma per congratularsi con la Nazionale. Il Capo dello Stato ha salutato uno per uno i giocatori e lo staff azzurro, poi ha posato per una foto di gruppo con la squadra. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev