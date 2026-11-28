(Agenzia Vista) Verona, 27 novembre 2026 "È il metodo quello che è fondamentale che rimanga". Lo ha detto l'amministratore delegato di Invitalia Bernardo Mattarella intervenendo alla 43esima assemblea nazionale dell'Anci a Verona, parlando dell'eredità del Pnrr in vista della nuova programmazione europea 2028-2034, attualmente in negoziazione. “È vero che l’Europa deve lavorare sulla competitività, sui campioni europei. Ma i campioni europei devono avere le filiere alle spalle. La competitività è importante ma non deve fare dimenticare la coesione" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev