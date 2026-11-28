(Agenzia Vista) Napoli, 28 novembre 2026 "La perpetuità del conflitto che c'è stato ai tempi del referendum è stata superata. Ora l'inverno – non dico del nostro scontento, ma del nostro dissidio – si è composto, si sta ricomponendo, in un momento in cui occorre riflettere su ciò che possiamo fare insieme. E le cose che possiamo e dobbiamo fare insieme sono molte". Così il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ospite del 37esimo Congresso nazionale dell'Associazione nazionale magistrati, a Napoli. Anm Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev