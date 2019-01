Marie Kondo arriva su Netflix: in 8 episodi insegna il suo "potere del riordino"

Ringraziare (e salutare) quello che non vogliamo più e conservare solo ciò che ci fa stare bene. Sembrano solo buoni propositi per l'anno nuovo, in realtà - per gli appassionati del genere - è molto di più. Una filosofia di vita, prima di tutto e, poi, un nuovo atteso arrivo sulla piattaforma di streaming online Netflix: Facciamo ordine con Marie Kondo, che fa di Marie Kondo, autrice del best-seller Il magico potere del riordino (Vallardi edizioni), la nuova protagonista.

Per chi non è ancora dipendente dai consigli della "guru del riordino" facciamo un passo indietro.

Marie Kondo, 33 anni, nata a Tokyo, è la fondatrice del metodo Kon-Mari: una tecnica che parte dal riordino della casa e arriva a essere una vera e propria "terapia per migliorare la vita". L'approccio è (apparentemente) semplice: bisogna saper gestire gli spazi domestici, il proprio disordine. Si parte dalla casa, si arriva a stare meglio con se stessi. Come?

Prima di iniziare: «Salutate la casa, ringraziatela perché ci ospita e comunicatele che stiamo per riordinarla». Poi si passa all'atto pratico, ma con rigore. Prima i vestiti, poi i libri e - in un secondo momento - gli oggetti a cui diamo un valore affettivo. Solo alla fine si sistemano quelli che Kondo chiama i "komono", in parole semplici tutto ciò che è rimasto da mettere in ordine.

Perché, per la "guru del riordino", una casa non è solo una casa e, quindi, un oggetto non è solo un oggetto. Per questo, punto cardine del metodo Kon-Mari, è conservare solo ciò che ci fa stare bene. Anche qui, però, ci vuole rigore.

Il metodo brevettato da Marie prevede di prendere in mano (letteralmente) ciò che abbiamo in casa e "ascoltare" che emozione suscita, alla ricerca della "scintilla di felicità". Se la scintilla non arriva, possiamo scegliere di non tenere ma, prima di disfarci di un oggetto, è obbligatorio ringraziarlo.

Altro punto cardine del metodo Kon-Mari, infatti, è il rispetto delle cose che possediamo, anche se non le vogliamo più.

Il magico potere del riordino, uscito in Italia nel 2014, ha venduto oltre tre milioni di copie in tutto il mondo e ha reso Kondo un'autorità, tanto da essere annoverata, nel 2015, tra le 100 personalità più influenti secondo il Time.

Negli otto episodi disponibili dal 1 gennaio su Netflix, Kondo sarà alle prese con otto case da rassettare e, per chi segue i suoi precetti, otto vite da mettere in ordine.

Foto copertina: Denise Crew/Netflix