Un murales per Lila e Lenù: intervista al fotografo de "L'amica geniale"

Sulla facciata di una biblioteca aperta 70 anni fa, nel Rione Luzzatti di Napoli, è apparsa la sagoma di due ragazze, quelle di Lina e Lulù, le protagoniste de L'amica geniale. L'opera di street art di Eduardo Castaldo è un omaggio alla serie e ai suoi personaggi, nonché ai libri da cui la serie HBO si è ispirata. I romanzi della scrittrice Elena Ferrante sono diventati in pochi anni un caso letterario, che ha conquistato lettori in tutto il mondo. Con questa sua opera Castaldo, fotografo di scena della serie, ha voluto rendere omaggio al quartiere protagonista del racconto.

Castaldo non è solo un fotografo di scena. Per molti anni, dal 2007 al 2014, il suo lavoro l'ha portato lontano da Napoli: prima in Egitto, poi a Gaza e in Israele. Open l'ha intervistato per esplorare non solo il suo viaggio professionale, ma anche la scelta di tornare al rione di Luzzatti, luogo simbolo delle vicende de L'amica geniale.

Dalle lotte per la sopravvivenza a Gaza, alle proteste in Egitto, fino a Napoli? Come è stato questo viaggio?

«La mia carriera professionale è cominciata a Napoli con l'emergenza rifiuti. Napoli è un luogo che ti insegna molte cose, ci troviamo nel sud del mondo, nel mediterraneo. Sono stato quattro anni in Palestina e tre in Egitto. Sicuramente in Medio Oriente ho vissuto conflitti ben più forti di quelli che si vivono a Napoli. Ma le due esperienze non sono così diverse come si potrebbe pensare. Quelle vissute in Paesi come l'Egitto o la Palestina sono state fortissime. Il cambio più importante non è stato tanto il trasferimento in Italia, ma il passaggio dall'essere un fotoreporter a fare il fotografo di scena. Lavorare come foto giornalista implica una grande responsabilità su quello che fotografi e sull’uso che fai di queste cose. Quando fotografi situazioni di dolore e di sofferenza altrui non sei eticamente libero di utilizzare quelle foto. Fare foto di scena è quasi un gioco, dopo che hai vissuto esperienze in teatri di guerra. Già il fatto che tutti si lascino fotografare, che non debba stare attento a chi fotografi, ti dà una grossa libertà. Anche il lavoro di fotografo di scena ha le sue difficoltà tecniche, però, dal punto di vista etico e umano è molto più semplice. La grande differenza è proprio questa: non hai un limite etico che ti muove in quello che fai».

Eduardo Castaldo |

Come sei arrivato a L'amica geniale?

«Ci sono arrivato tramite una semplice mail. Una volta lasciato il foto giornalismo, sono tornato a quello che è il mio interesse primario: il cinema. Nel 2012 avevo lavorato con Matteo Garrone per Reality. Da lettore ho amato L'amica geniale, mi sono avvicinato a questa produzione tramite due email: una mandata in Italia, senza un seguito, e una seconda spedita all'HBO. Hanno visto le mie foto, gli sono piaciute, mi hanno introdotto all’ufficio stampa italiano e così sono entrato nel mondo delle due amiche».

Eduardo Castaldo | Egitto Tahrir Square 2011

Da foto giornalista e fotografo di scena? Cos'è cambiato?

«Sono sempre stato un fotoreporter atipico, nel senso che non ero totalmente convinto di ciò che facevo. Ho sempre avuto moltissimi dubbi rispetto all’effettivo valore del mio lavoro, al senso e al diritto che avevo di fotografare il dolore altrui. Diciamo che il foto giornalista è spesso dipinto come un eroe, ma dietro la macchina fotografica sei una persona che vive esperienze molto forti. Al di là della motivazione di voler informare si nasconde un motivo meno nobile, che è quello di vedere le proprie immagini pubblicate, di avere un successo professionale, di pubblicare sui giornali più prestigiosi. Mi sono preso molte soddisfazioni professionali, ma a livello etico quello che questi giornali spesso scrivevano non combaciava con l’esperienza che avevo vissuto. Fare foto per i giornali è come creare delle bellissime parole e metterle a disposizione di qualcun altro che le usa come vuole. È un atto non completo di comunicazione, nel senso che le tue foto vengono messe a disposizione per le idee di altri».

Eduardo Castaldo | Dal film Reality di Matteo Garrone

Qual è l'idea dietro all'installazione di street art?

«All'inizio volevamo fare una grande mostra fotografica. Facendo seguito a un lavoro prodotto per Internazionale in cui avevo pubblicato una serie di dittici che mettevano a confronto il rione vero con il set cinematografico, è nata l'idea di fare installazioni nel quartiere Luzzatti. L'idea era di mettere in luce il fascino di un luogo protagonista nei romanzi e nella serie, ma che è rimasto in qualche in modo lontano dal mondo che ruota attorno a L'amica geniale».

Sullo stesso argomento: