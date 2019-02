San Valentino: playlist di film non romantici per la vostra serata (anche per innamorati)

San Valentino, diciamolo, può essere una festa infelice. Se sei innamorato e quindi in una relazione stabile per quella sera potresti trovarti davanti, nell'ordine: a cioccolatini a forma di cuore con gli aforismi di Oscar Wilde o Milan Kundera, petali di rosa sparsi in tutta la casa, candele allo zenzero e peluche kitsch. Per i più fortunati c’è anche un disco con i migliori successi di Stevie Wonder, Aretha Franklin e Frank Sinatra.

Se sei single, le opzioni sono due. Passare la serata tra amici (e sperare che passi velocemente), oppure far finta che San Valentino non esista, scegliendo tra gelato e patatine e l'intramontabile divano. Ci sono anche i fortunati che, invece, hanno programmato viaggi, cene e sorprese meravigliose. Questa guida serve anche a loro, perché in qualunque modo festeggerete, noi di Open vi forniamo un elenco targato Netflix di film non romantici, sia che siate innamorati sia che non lo siate.

Kevin Spacey, scena tratta dal film American Beauty

FILM NON ROMANTICI PER INNAMORATI

American Beauty: il classicone, uno di quei film che «se non lo hai visto allora non puoi dire di essere un appassionato di cinema». Un Kevin Spacey intramontabile che si invaghisce dell’amica adolescente della figlia. Però Annette Bening, nella parte della moglie nevrotica e frustrata è ancora meglio. American Beauty è l’unica realtà in cui sono ammessi i petali di rosa.

The Tourist: i protagonisti sono Johnny Depp e Angelina Jolie. E già sono due buoni motivi per vedere questa pellicola

Ocean’s eleven: anche ribattezzato «Steven Soderbergh che non delude». È un evergreen, destinato a rimanere tale. C’è la rapina perfetta, il casinò, Las Vegas; c’è anche «A little less conversation» di Elvis Presley remixato da Junkie XL, in sottofondo. Senza dimenticare: Julia Roberts, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon e Andy Garcia. Consigliati anche i sequel: Ocean’s twelve e Ocean’s thirteen.

Gone Girl- L’amore bugiardo: Rosamunde Pike, angelica con gli occhi azzurri e i capelli biondi, si trasforma in una pazza furiosa, carnefice di suo marito, Ben Affleck. C’è anche un’incursione di Neil Patrick Harris.

Pronti a morire: un omaggio ai western che hanno segnato la storia, con un cast d’eccezione. La protagonista è la pistolera solitaria Sharon Stone, accompagnata da un perfido Jene Hackman, da un Russel Crowe che non ti aspetti, e da un baby Leonardo Di Caprio. E’ una pellicola un po’ datata, ma non vi deluderà.

Il cast di Basilicata coast to coast

FILM NON ROMANTICI PER NON INNAMORATI

La verità è che non gli piaci abbastanza: il titolo è già tutto un programma ed è un classico nel suo genere, come si suol dire. Bradley Cooper, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Ben Affleck e Scarlett Johansson vi raccontano tutto quello che avreste sempre voluto sapere sull’amore ma non avete mai osato chiedere.

Full Metal Jacket: basterebbe già solo dire «Sergente Hartman» per definirlo un capolavoro.

Fiori d’acciaio: Julia Roberts e Shirley MacLaine in una commedia amara. Dialoghi brillanti, umorismo tagliente e una storia strappalacrime. Si consiglia la visione con una confezione di fazzoletti.

Basilicata coast to coast: è una perla del cinema italiano. La storia è quella di Rocco Papaleo, Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Max Gazzè e Paolo Birguglia che decidono di intraprendere un viaggio, a piedi (con solo un asino e un carretto al seguito) per andare da Maratea a Scanzano Ionico. Non vi sveliamo altro

La Gabbianella e il Gatto: la gabbianella ha una voce che vorresti continuare a sentire per ore, il gatto è doppiato da Carlo Verdone. La storia è tratta dal romanzo di Louis Sepulveda, che presta anche la voce per uno dei personaggi. Si piange, tanto.

