Cosa guardare stasera in Tv e streaming

La prima scelta da fare per decidere come passare la serata davanti al divano è questa: televisione e Twitter o televisione e basta? Partiamo dalla prima. Nel palinsesto ci sono due programmi che meritano di più se visti in compagnia di qualche migliaio di utenti pronti a cinguettare commenti e battute taglienti. Su Rai 3 alle 21.20 comincia Chi l'ha Visto?, condotto da Federica Sciarelli. I fan la conosco come Sciary e sono sempre pronti a seguire le gesta della loro conduttrice preferita. L'hashtag ufficiale per twittare è #chilhavisto. Questa sera i casi affrontati saranno quelli di Maria Sestina Arcuri e di Manuel Bertuzzo, il nuotatore vittima di una sparatoria nel quartiere Axa di Roma.

Altra trasmissione, altro tenore. Alle 21.20 su Canale 5 è in programma L'Isola dei Famosi, il reality arrivato alla 14° edizione. Qui gli spunti che potete cogliere sono due. Il primo calarvi nel gioco del trash, immergendovi in una trasmissione che sicuramente non accrescerà il vostro bagaglio culturale ma che potrebbe regalarvi ottime perle di grottesco. Il secondo spunto è quello delle ambientazioni. Tre le spiagge di Cayos Cochinos in Honduras potreste iniziare a pregustarvi qualche attimo d'estate.

Sul versante film ce ne sono due degni di nota. Su Italia 1 alle 21.25 è previsto Il Mistero dei Templari, con Nicholas Cage. Questo film d'avventura richiama un po' Indiana Jones e un po' Dan Brown. Non arriva al livello dei suoi modelli ma garantisce 131 minuti di intrattenimento. Per gli appassionati di storia, e di guerra, offre alle 21.15 Caccia a Ottobre Rosso, con Sean Connery. Trattenete il fiato e immergetevi con il sottomarino nelle acque della Guerra Fredda.

Per oggi non ci sono grandi uscite su Netflix, a meno che non siate disposti a sperimentare il cinema sud coreano. In questo caso potrete vedere il quarto episodio della prima stagione di Romance Is a Bonus Book, serie originale Netflix con Lee Na-young and Lee Jong-suk.

Leggi anche: