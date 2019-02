«Sono gay»: il primo coming out in una serie di Disney Channel

Per la prima volta su Disney Channel un personaggio ha detto di essere gay. Nella serie tv Andi Mack, durante un episodio della terza stagione, Cyrus, interpretato da Joshua Rush, fa coming out con l'amico Jonah. Mentre si trovano dalla nonna del ragazzo a parlare di cibo all'improvviso, per chiudere il discorso, il protagonista dice: «E sono gay», in modo molto naturale e spontaneo. L'amico risponde: «Davvero? Ok, figo!».

Già nella seconda stagione lo show aveva deciso di compiere un passo in questa direzione facendo intendere l'omosessualità di Cyrus, che in una scena rivela alle due amiche Andi e Buffy, di essersi preso una cotta per Jonah, il ragazzo di Andi.

ANSA |

Durante un'intervista a Good Morning America, Rush ha detto che la risposta del pubblico al suo personaggio «è stata incredibilmente positiva». Andi Mack ruota intorno alle vicende della tredicenne Andi ed è tra le serie più seguite dalle ragazzine americane.

La questione dell'omosessualità nei prodotti Disney è un tema molto delicato. Nei giorno scorsi la decisione di Disneyland di ospitare per la prima volta un gay pride al suo interno aveva sollevato molte critiche. Intanto Disney fa sapere che è in arrivo anche un lungometraggio dove ci sarà un protagonista apertamente gay.

Sullo stesso tema