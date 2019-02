Il ritorno a sorpresa di Lele Spedicato sul palco dei Negramaro

Lele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è tornato a sorpresa sul palco nella prima data del nuovo tour della band salentina. Visibilmente emozionato, ha raggiunto Giuliano Sangiorgi sul palco per accompagnare con la chitarra Cosa c'è dall'altra parte, brano scritto da Sangiorgi proprio pensando al collega, colpito da emorragia cerebrale nel settembre 2018.

«Ciao a tutti, grazie infinite. Scusate sono un po' emozionato, giusto un po'», ha detto Lele davanti al suo pubblico. Poi la promessa: «Ritornerò molto presto. Grazie di cuore».

Negli scorsi giorni Lele Spedicato aveva comunicato ai fan, tramite i canali social dei Negramaro, che: «Ce la sto mettendo tutta e grazie anche al vostro sostegno mi manca pochissimo per tornare al 100%! Per i medici devo terminare la riabilitazione per riprendermi completamente e non rischiare nulla, quindi ho bisogno di un altro po’ di tempo». A sostituirlo nel tour nei Palasport sarà proprio suo fratello, Giacomo Spedicato.

