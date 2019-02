Cosa guardare stasera in Tv e streaming

Mentre voi siete fuori a spassarvela, noi di Open stiamo cercando l’antidoto all’inevitabile malinconia del vostro ritorno, alla sera, belli cotti dalla giornata. La domenica sera è così, una dolce nostalgia prima dell’ineluttabile ritorno alla scuola, al lavoro, agli impegni e agli affanni. Ecco qualche suggerimento televisivo per facilitare il rientro nei ranghi.

Alle 22 e 35, su Rai Movie, quel gran filmone di Whiplash, un blockbuster da 3 premi Oscar che si fa carico di riflessioni non banali. Il sadismo perfezionista del maestro d’orchestra Fletcher e la bruciante passione del giovane batterista Andrew rispecchiano le nostre aspettative per la vita (e le difficoltà nel realizzare pienamente); oltre a questo, il film offre momenti di altissimo umorismo e tensione, tutto al tempo di musica jazz meravigliosamente eseguita e ripresa.

Alle 21 su Iris c’è Three Kings, commedia militare ambientata durante la guerra nel Golfo. Una bella storia, un cast perfetto (George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze al debutto) e una visione non edulcorata del conflitto, che non si limita a sberleffare le politiche Usa, ma anche a criticarle. Non male, per un pellicola uscita solo otto anni dopo la fine della guerra.

Su Canale 5, alle 21, esordisce Non Mentire, primo titolo del nuovo corso Mediaset, fortemente voluto dal capo di Fiction Mediaset in persona, Daniele Cesarano. I giornali di settore parlano di un esperimento senza precedenti per la fiction italiana, ma i trailer non fanno pensare a novità sconvolgenti. La storia di un appuntamento che si trasforma in un’accusa di stupro: lui, Andrea (Alessandro Preziosi), nega tutto, ma Laura (Greta Scarano) è sicura di essere stata aggredita. Inizia così un vortice di bugie e accuse che trasformerà completamente le vite di entrambi. Magari sarà appassionante, ma siamo ancora un po' scottati da Adrian...

