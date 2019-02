Marie Kondo e l'esercito dei replicanti

La guru dell'ordine, Marie Kondo - che ha fatto il grande debutto su Netflix lo scorso primo gennaio con lo show Facciamo ordine con Marie Kondo -, sta addestrando un esercito di consulenti pronti ad aiutarvi nel difficile compito del riordino della casa. La Kondomania impazza così tanto, che ad oggi sono presenti già 227 consulenti in giro per il mondo.

All'inizio, era proprio Kondo ad insegnare le cosiddette «sessioni», ovvero i vari step per avere una casa perfetta. Negli ultimi tempi, invece, lascia le istruzioni ai maestri consulenti. La rete di consulenti certificati è presente in 31 paesi, dalla Tailandia al Messico, dalla Francia allo stato di Israele.

Coloro che fanno domanda per un posto da consulente, presentano una dichiarazione che attesta di aver letto La Magia che cambia la vita di Tidying Up e Spark Joy - il best seller della guru, e devono inviare foto dimostrando di aver applicato il metodo di riordino alle proprie case.

Lisa Tselebidis, una dei 227 consulenti KonMari

Dalla domanda al seminario

Marie Kondo ha fondato KonMari Media Inc., che suo marito, Takumi Kawahara, dirige come amministratore delegato e per il quale ricopre il ruolo di «chief visionary officer». La società ha iniziato ad offrire il programma di consulenza ad agosto 2016 che prevede un seminario di mezza giornata del costo di circa 2.200 dollari e insegna ai consulenti come padroneggiare l'ideologia di Kondo.

Al termine del seminario, gli aspiranti consulenti devono occuparsi per 50 ore dei loro clienti e inviare note dettagliate all'azienda di KonMari per l'approvazione. Devono anche sostenere un esame finale, dove vengono testati in diverse situazioni di riordino.

Una volta certificati ufficialmente, i consulenti approdano nel database del sito web, che ha visto 10 volte il suo traffico abituale dal debutto del programma Netflix. I consulenti KonMari sono classificati per livelli: i consulenti di livello verde, hanno completato 10 sessioni di riordino con due clienti. Poi arriva il bronzo (50 sessioni con cinque clienti), argento (100 con 10 clienti) e oro (200 sessioni con 20 clienti). I due livelli principali, platinum (300 sessioni con 30 clienti) e master (500 sessioni con 50 clienti), sono i più difficili da raggiungere.

A differenza di molte aziende che richiedono una percentuale sul guadagno, KonMari non è una società di marketing multilivello . Una volta che i consulenti sono certificati, sono liberi di lavorare in modo indipendente e non hanno bisogno di comprare nulla dall'organizzazione a parte il pagamento di una tassa annuale di 500 dollari.

