Alysa Liu, tredici anni e il triplo axel da record sul ghiaccio

Si chiama Alysa Liu, ha tredici anni, ed è recentemente diventata la donna più giovane ad aver eseguito perfettamente un triplo axel, un salto che pochi nel mondo del pattinaggio sul ghiaccio sanno mettere in pratica perfettamente. Questo risultato l'ha portata a essere la più giovane campionessa nazionale di pattinaggio artistico femminile degli Stati Uniti.

Alysa è da tempo una professionista. Ha iniziato a pattinare a cinque anni, per merito del papà. In poco tempo ha raggiunto vette altissime, diventando la campionessa nazionale degli Stati Uniti del 2019, la campionessa Junior degli Stati Uniti del 2018 e il campionessa intermedio degli Stati Uniti del 2016, gareggiando come solista.

Leggi anche: