È morto Karl Lagerfeld, stilista e direttore creativo di Chanel

È morto a 85 anni Karl Lagerfeld, uno dei più famosi stilisti del mondo e direttore creativo di Fendi e Chanel. La notizia è stata data dall'edizione francese di Vanity Fair. Lo stilista, fotografo, illustratore e designer tedesco era malato da diverse settimane. Celebre per i suoi abiti e i suoi occhiali neri, era il direttore artistico di Chanel dal 1983. Ha sempre amato stupire. «Se volete essere politically correct siatelo pure, ma per favore non provate a coinvolgere gli altri nella vostra discussione, perché sarebbe la fine di tutto. Volete essere noiosi? Basta essere politically correct», è una delle sue frasi più celebri. I suoi aforismi erano diventati delle vere e proprie massime per gli amanti della moda tanto da essere ribattezzati "Karl-ismi" e raccolti nel libro Il mondo secondo Karl. Tra i "Karl-ismi" più celebri:

Il vero lusso? L'intelligenza Io sono una specie di ninfomane della moda che non raggiunge mai l’orgasmo Il lusso è la libertà di spirito, l’indipendenza, in breve il politicamente scorretto