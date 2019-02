Il web non poteva farselo sfuggire: durante un'intervista a Mahmood, il vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, una giornalista gli chiede: «Cosa c'è che ti manca di più del tuo Paese?».

La gaffe è immortalata con effetto immediato, essendo il cantante italiano al 100%: «Il mio paese è l'Italia, sai? Sono nato e cresciuto qua».

«Sono nato e cresciuto in Italia, in Egitto ci sono stato due volte in estate», ha sottolineato Mahmood. Ma se si contestualizza la conversazione, emerge come la cronista si riferisse alle sue origini più un generale, dato che il cantante è figlio di madre italiana e padre egiziano. Benché la figuraccia resti garantita, l'atteggiamento della giornalista è ben lontano dalle polemiche social nate all'indomani della sua vittoria sul palco dell'Ariston.

