Schermi pieghevoli, stiamo per dire addio agli smartphone che conosciamo?

«Il futuro si apre». In Place de la Concorde a Parigi sono apparsi dei cartelloni scritti in Hangeul, l'alfabeto coreano. La firma è quella di Samsung, il riferimento è al Samsung Fold: il primo telefono pieghevole commercializzato dall'azienda. Atteso, ma non confermato ufficialmente, all'evento Samsung Unpacked organizzato dal colosso coreano il 20 febbraio, in contemporanea a Londra e S. Francisco.



Quella degli schermi pieghevoli è una frontiera di cui si parla da molto tempo. All'ultimo Ces di Las Vegas Lg ha presentato un televisore in grado di arrotolarsi su se stesso e scomparire nel mobile in cui è installato. L'effetto è scenografico ma Lg ha chiarito che questo prodotto non verrá ancora lanciato sul mercato.

Prototipi, indiscrezione e leak. La corsa al pieghevole è giá iniziata

Pensate di avere sempre a disposizione un tablet da tenere in tasca. Quando dovete guardare un film o leggere dei documenti basta estrarre lo smartphone e, semplicemente, aprirlo. Interessante, ma non cosí semplice da realizzare. Bisogna creare un display che resista a tante piegature e che allo stesso tempo sia abbastanza sottile da risultare comodo quando lo si mette in tasca.

Un precedente c'è gia e costa 1388 euro. Anche se, forse, sarebbe meglio metterlo in una vetrinetta invece di usarlo davvero. Sempre all'ultimo Ces di Las Vegas è stato presentato uno smartphone pieghevole, il primo ad essere commercializzato ufficialmente. L'azienda questa volta non è molto conosciuta: si chiama Royole e il suo smarpthone FlexPai non ha esattamente convinto tutti.

Nel frattempo in rete aumenta il ronzio di blogger e leaker sui colossi tecnologici pronti ad accartocciare i loro telefoni. Con una ricerca veloce si possono trovare parecchie foto, vere o molto fantasiose, di modelli di iPhone, Xiaomi e Huawei pronti a rispondere.