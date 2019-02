«Green Book», «Roma» e Rami Malek: le statuette della notte degli Oscar

La prima cerimonia degli Oscar senza presentatore, la seconda dopo lo scandalo #metoo. I Queen hanno aperto lo show con We will rock you, poi We Are The Champions. Alcune sono finite in mani che tutti si aspettavano, alcune hanno spiazzato pubblico e critica. Il premio di miglior film, il titolo più prestigioso degli Oscar è andato a Green Book di Peter Farrelly, che racconta un'amicizia tra un pianista nero (Mahershala Ali) e il suo autista bianco (Viggo Mortensen) nel profondo sud dell'America segregazionista degli anni sessanta.

Per l'assegnazione del premio più prestigioso il favorito era Roma, di Alfonso Cuaron, che si è invece aggiudicato il titolo di migliore cinematografia, miglior film in lingua straniera e miglior regia. L'Oscar di miglior attore va invece, come previsto, a Rami Malek per Bohemian Rhapsody, dove interpreta Freddie Mercury. Il blockbuster sui Queen si aggiudica anche il premio di miglior montaggio video e audio e mix audio. Quello come miglior attrice va a Olivia Colman per la sua interpretazione della Regina Anna d'Inghilterra nel film La Favorita.

Spike Lee - regista di BlackKklansman, sull’indagine di un poliziotto nero tra i ranghi del Ku Klux Klan - era sempre stato schivato dalla stuatuetta dorata, tranne che per un premio alla carriera. Questa volta si aggiudica il titolo di migliore sceneggiatura non originale. Il suo è il discorso più emozionante sul palco degli Academy Award. Vice, la satira politica sull'ex burocrate di Washington diventato presidente, di cui si era molto parlato prima della nomination, in cui un'irriconoscibile Christian Bale interpreta Dick Cheney, ha vinto solo il premio per il miglior trucco.

Tra i delusi anche Lady Gaga e Bradley Cooper, che per il loro A star is born si aggiudicano soltanto il titolo di miglior canzone originale. Un'altra storia di amore e musica su cui in molti puntavano, Cold War, non ha ricevuto riconoscimenti sul palco holliwoodiano. Anche Can You Ever Forgive Me? è stato escluso dalle premiazioni, nonostante l'impeccabile interpretazione di Melissa McCarthy nel ruolo di una biografa che inizia a falsificare manoscritti di star della letteratura per sbarcare il lunario.

Ecco tutti i vincitori

Miglior film: Green Book

Miglior regia: Alfonso Cuaròn, Roma

Miglior attrice protagonista: Olivia Colman, La Favorita

Miglior attore protagonista: Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Miglior attrice non protagonista: Regina King, Se la strada potesse parlare

Miglior attore non protagonista: Mahershala Ali, Green Book di Peter Farrelly

Miglior film straniero: Alfonso Cuaròn, Roma

Miglior canzone originale: Shallow di Lady Gaga, A Star is born

Migliore colonna sonora: Ludwig Goransson, Black Panther

Miglior sceneggiatura non originale - Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott e Spike Lee, BlackKklansman

Miglior sceneggiatura originale: Nick Vallelonga, Brian Currie e Peter Farrelly, Green Book

Miglior cortometraggio: Guy Nattiv, Skin

Migliori effetti visivi: Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles e J.D. Schwalm, First man

Miglior cortometraggio documentario: Period, end of sentence

Miglior cortometraggio di animazione: Bao di Domee Shi

Miglior film d'animazione: Spider-Man, un nuovo universo di Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman

Miglior montaggi: John Ottman, Bohemian Rhapsody

Miglior sonoro: Paul Massey, Tim Cavagin e John Casali, Bohemian Rhapsody

Miglior montaggio sonoro: John Warhurst e Nina Hartstone, Bohemian Rhapsody

Migliore fotografia: Alfonso Cuarón, Roma

Leggi anche