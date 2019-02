Alexandria Ocasio-Cortez sarà la protagonista di un nuovo libro a fumetti

Amanti dei fumetti, e non solo, preparatevi: è in uscita - a maggio - Alexandria Ocasio-Cortez and the Freshman Force (AOC e la forza del principiante, in italiano). Disegnata con il suo oramai iconico tailleur bianco, la neoeletta rappresentante del Congresso degli Stati Uniti interpreta un supereroe capace di affossare i rivali repubblicani brandendo la sua arma letale: lo smartphone.

La storia a fumetti è concepita come un'antologia e le storie copriranno tutti i generi. Alcuni racconti sfioreranno il romanticismo, alcuni saranno completamente assurdi o satirici, altri si concentreranno sulla scoperta di sé: è quello che ha detto Josh Blaylock, il creatore del libro.

Il fumetto è edito dalla casa editrice indipendente Devil's Due, che non è nuova nel rappresentare i politici come supereroi: nel 2009, infatti, aveva pubblicato un libro con protagonista Barack Obama, ribattezzato per l'occasione Barack il Barbaro.

Non è una caso che Ocasio-Cortez sia diventata una specie di celebrità: già Netflix si è spesa (e non è un modo di dire visto che ha sborsato dieci milioni di dollari) per acquisire i diritti sul documentario che la riguarda. La ragazza ispanica è attenzionata dal mondo democratico ma è anche uno dei bersagli preferiti da parte di alcuni repubblicani che sembrano non tollerare la sua ascesa fulminea e il suo stile schietto.



