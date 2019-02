Facebook, ora potete cancellare la vostra cronologia. Ma forse non servirà a molto

La cronologia di Facebook potrà essere eliminata. Lo ha annunciato David Wehner, direttore finanziario del social network. Gli utenti saranno in grado di visualizzare informazioni sui siti e le app con cui hanno interagito e decidere di cancellarle dalla piattaforma. Per stessa ammissione di Wehner, questo cambierà in maniera sensibile il funzionamento delle pubblicità mirate. Al momento non si conosce molto altro, se non che Facebook inizierà a fare dei test sulla nuova funzione a partire dalla primavera. È interessante sottolineare che tutto questo era già stato promesso a maggio del 2018 da Mark Zuckerberg.

In quel periodo Facebook era stato investito dallo scandalo di Cambridge Analytica che ha portato Zuckerberg a un’interrogazione al Senato americano. Con queste righe il fondatore ha cercato di riconquistare la fiducia dei suoi utenti; poter cancellare la propria cronologia - operazione semplicissima sui browser - sembra una soluzione rapida e indolore. La paternità dell’idea è tutta sua. In sostanza, però, questa funzione è stata annunciata prima ancora di essere progettata, il che spiega il ritardo nell’implementazione e alimenta il sospetto che tutto questo sia più una manovra di pubbliche relazioni, che una funzione con un impatto misurabile.

