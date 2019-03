Le giornate si allungano, le temperature iniziano a salire, la primavera è alle porte e il tormentone è servito. La luna e la gatta è il nuovo singolo del duo Takagi & Ketra in collaborazione con il gruppo The Barbooodos.



Chi sono Takagi & Ketra?

Adiamo in ordine: chi sono Takagi & Ketra? Volenti o nolenti, li avete certamente già sentiti. Dietro lo pseudonimo di Takagi c'è Alessandro Merli, ex membro dei Gemelli Diversi, mentre Ketra è Fabio Clemente, beatmaker dei Boomdabash, band salentina che ha recentemente partecipato al Festival di Sanremo 2019.

I due collaborano da anni e sono i produttori di numerose hit, tra cui Nu Juorno buono con Rocco Hunt, brano vincitore a Sanremo Giovani nel 2013. Ricordiamo poi L’esercito del selfie, con Arisa e Lorenzo Fragola, di Da sola / In the night, in collaborazione con Elisa e Tommaso Paradiso, nonché l’indiscusso tormentone della scorsa estate Amore e capoeira, realizzato con Giusy Ferreri e Sean Kingston.

Takagi & Ketra, foto di Fabrizio Cestari

Chi sono i Barbooodos?

E i Barbooodos? Il trio, non è di certo un nuovo gruppo emergente come han detto ironicamente Takagi & Ketra, ma è un trio d’occasione formato da Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti, con cui i due producer avevano già collaborato in passato.

The Barbooodos

Il nuovo singolo La luna e la gatta

La luna e la gatta è destinato a essere il tormentone di questa primavera 2019, un po' per quel fischiettio ipnotico che caratterizza il pezzo, un po' per il beat che fa battere il piede e muovere la testa a tempo mentre la si ascolta, ma anche per il testo con rime semplici e canticchiabili.

Il testo di La luna e la gatta

Gli alberi pescano pescano

l’anima di questo mondo

immergendo le radici

e abbracciando l’equatore Vorrei tu facessi lo stesso

con la mano sul mio cuore

quando mi guardi negli occhi

vorrei finire nel frullatore Ma dimmi come si può stare bene

anche quando si è lontani

E non sento la tua voce

ormai da troppe settimane Dimmi come si può stare vivi

anche senza respirare Ma so soltanto deglutire, singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come una gatta che guarda dalla finestra

la luna che cade in lago dipinto di blu

E ci caschi anche tu Nel cielo la notte è romantica

Venere bacia Orione

Senza sapere dove

senza sapere come

vorrei tu facessi lo stesso

chiamandomi col mio nome

L’amore attraversa lo spazio

I Kilometri gli anni luce Ma dimmi come si può stare bene

anche quando si è lontani

E non sento la tua voce

ormai da troppe settimane Dimmi come si può stare vivi

anche senza respirare Ma so soltanto deglutire, singhiozzare,

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come una gatta che guarda dalla finestra

la luna che cade in lago dipinto di blu

E ci caschi anche tu Amore non è una scusa,

ma giuro mi sono perso

Non è stata una bella avventura

però mi è piaciuta lo stesso

C’era la luna in un lago

che emanava il suo riflesso

E una banda suonava lontano una musica blues

Ci saresti cascata anche tu

