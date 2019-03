Il ritorno di Young Signorino: questa volta con una bevanda al gusto di tè (e con sua moglie)

L'ermetismo paragonato a Young Signorino non è nulla. È uscito il nuovo singolo del trapper, si intitola Bevanda, la base è prodotta da Big Fish - al secolo Massimiliano Dagani, dj e produttore discografico, ex dei Sottotono- e nel videoclip compare anche la moglie, sposata il 1 ottobre 2018, che sul suo profilo Instagram si fa chiamare Jessica Loren.

Il testo è un mix di strofe non ben identificate, si parla di «bicchiere nel piumino», di «una bevanda al gusto di tè che ti fa girare». Il tutto è contornato da mugugni, versi indecifrabili e messaggi in codice (?), come si intuisce da questo passaggio:

Bevanda al gusto di tè

Dopo il sex, dopo il sex

Dopo il s-, dopo il s-, dopo il s-, dopo il s-

Bevanda al gusto di tè

Dopo il sex, dopo il sex

Dopo il s-, dopo il s-, dopo il s-, dopo il s-

Bevanda al gusto di tè (yah, yah, yah)

Dopo il sex, dopo il sex

Dopo il-, dopo il-, dopo il-, dopo il-

Bevanda al gusto di tè (yah, yah, yah)

Dopo il sex, dopo il sex, dopo il sex, yah

Nel video, che pare un viaggio all'insegna della psichedelia, c'è Signorino avvolto nel cellophane, poi uno snifter (il bicchiere da cognac) gigante; una pannacotta su un piatto di cristallo. Il trapper e la moglie brindano, lei porta i capelli a caschetto e appena sopra la fronte un codino che le da quell'aria un po' creepy, alla American Horror Story. Cambio di scena e Signorino siede su un trono, di fianco a lui un bonsai rinsecchito.

Di nuovo cambio di scena ed eccolo che sembra uscito da una sfilata di Gucci, con un taglio di capelli a scodella. Si susseguono frame in cui compaiono flûte, limoni in cui vengono infilzati spilli come in un rito woodoo. Negli ultimi secondi di video, il cantante che si crede figlio di Satana, scrive con un pennarello su una parete di plexiglass. Chiude in bellezza con un bacio dato alla moglie mentre lei mangia una fragola.

Ma il punto è che queste sono solo suggestioni, perché, alla fine, quello che Young Signorino vuole dirci con la sua Bevanda, probabilmente non lo sapremo mai.

