Mahmood primo nella classifica degli album più venduti. E se i «radical chic» avessero ragione?

La sera del 9 febbraio Mahmood vince la 69° edizione del Festival di Sanremo con Soldi. Il televoto gli concede il 14,1% dei voti. La polemica che nasce è nota. Prima sulle origini del cantante, poi sull'importanza del voto da casa. Su questa interviene anche il vicepremier Luigi di Maio che sul suo profilo Facebook scrive: «Non ha vinto quello che voleva la maggioranza dei votanti da casa, ma quello che voleva la minoranza della giuria, composta in gran parte da giornalisti e radical chic».

A quasi un mese da quella serata il successo di Mahmood è andato ben oltre quella sala stampa e quella «giuria di radical chic». Il 22 febbraio Mahmood ha pubblicato il suo album Gioventù Bruciata. Ora è arrivata la certificazione di Fimi: è il più venduto di tutta la settimana, Soldi invece è primo nelle classifiche di vendita dei singoli. E i suoi numeri non si fermano qui. Sempre Soldi è arrivato a 35 milioni di visualizzazioni. su Youtube. Ed è diventato in tormentone anche all'estero: notevole la cover in ucraino.

Il post di ringraziamento sui social

Mahmood, al secolo Alessandro Mahmoud, era già abituato a palchi e televisione. Nel 2012 aveva partecipato alla sesta edizione di X Factor, nel 2018 invece aveva vinto Sanremo Giovani con Gioventù Bruciata. A maggio poi volerà a Tel Aviv per rappresentare l'Italia sul palco dell'Eurovision Song Contest. Nonostante tutto questo le sue reazioni suoi social alla notizia di essere primo in classifica sono di completo stupore. Instagram è il social su cui è più seguito, 536mila follower. È qui che pubblica la classifica Fimi commentandola con solo sei parole: «Grazie a tutti, sono senza parole».

E Ultimo? Il suo album Peter Pan è sotto Gioventù Bruciata, al terzo posto. Ma bisogna prendere in considerazione anche la data di uscita: 9 febbraio. Due settimane prima di quello di Mahmood. Il singolo che ha portato a Sanremo ha avuto ottimi numeri su YouTube, anche se un po' più bassi di Soldi. Pubblicato il 6 febbraio, in meno di un mese I tuoi particolari è arrivato a 19 milioni sulla piattaforma di condivisione video di Google.