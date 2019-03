Trovato morto in casa Keith Flint, l'anima dei Prodigy

A soli 49 anni, Keith Flint, l’anima dei Prodigy, è morto nella sua casa dell’Essex a Brook Hill, Dunmow. Secondo la polizia, che ha dato la notizia, non si trattava di morte sospetta, ma poco fa è apparso un annuncio sul profilo Instagram della band: «Il nostro fratello Keith, si è suicidato», ha scritto Liam Howlett fondatore dei Prodigy e gestore dell'account ufficiale. In un comunicato stampa diffuso dai suoi compagni, Flint viene definito un «vero pioniere, un innovatore, una leggenda».

Provocatorio ed estremo, Keith Flint ha trainato i Prodigy insieme all’amico e fondatore della band Liam Howlett fino alle vette delle classifiche inglesi ed internazionali. Nato a Redbridge, a Londra, da ragazzino si è trasferito a Braintree, nell'Essex dove ha conosciuto Howlett in un club della città e creato una delle più significative realtà elettroniche degli anni Novanta. Una band dal volto punk capace di mescolare elettronica, rock, techno e drum&bass.

Nato come ballerino del gruppo, Flint ha lasciato la breakdance per prendere il ruolo del frontman dei Prodigy e con il suo stile iconico ne è diventato l'immagine. Tra i brani più noti «Firestarter», «Breathe» e «Smack my bitch up».

