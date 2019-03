Addio Luke Perry, l'idolo delle teenager degli anni 90

Luke Perry, la star della serie tv Beverly Hills 90210 non ce l'ha fatta, è morto oggi - 4 marzo -, all'età di 52 anni. Pochi giorni fa era stato ricoverato d'urgenza a causa di un ictus nell'ospedale di Los Angeles, e le sue condizioni erano già state dichiarate devastanti. La notizia del malore era arrivata contestualmente a quella dell'annuncio da parte della Fox di riunire il cast della serie Beverly Hills, 90210 per un sequel di sei episodi.

Luke Perry

Rimasto orfano di padre a 14 anni, ancora ragazzino comincia ad avvicinarsi alla carriera di attore, approdando a inizio anni '90 nel cult per teenager, Berverly Hills. Recita in quasi tutte e dieci le stagioni (dal 1990 al 1995; pausa fino al 1998 e poi gira fino alla stagione conclusiva, quella del 2000), prestando il volto a Dylan McKay, bello e dannato. Per chi non lo ricordasse, è stato tra i protagonisti del cinepanettone Vacanze di Natale '95 con Massimo Boldi e Christian De Sica; ha poi preso parte a qualche episodio di un'altra serie tv cult, questa volta degli anni 2000, Buffy- L'ammazzavampiri. Ed è annoverato tra le guest star di Will & Grace, pietra miliare delle sitcom americane.

È stato più volte "simpsonizzato", comparendo sempre come telespalla di Krusty il Clown - del quale è il fratello - ne I Simpson, appunto. Un'altra apparizione nel mondo dei cartoni animati risale al 2002, quando ha dato la voce a se stesso nella serie I Griffin nell'episodio 19 della seconda stagione. È apparso anche nel cartone della Hanna-Barbera Johnny Bravo. Era entrato nell'immaginario collettivo delle nuove generazioni con la serie Riverdale.

