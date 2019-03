Game of Thrones, cosa abbiamo capito dal trailer dell'ottava (e ultima) stagione

«I nostri nemici non muoiono, non si fermano, non provano nulla». Foto dal set, teaser, clip e ora, finalmente, il trailer. Hbo sta tenendo alto l'hype dei fan per l'ottava stagione di Game of Thrones. L'ultima, è doloroso, ma doveroso ricordare. Ora tutti quelli che sognano di vivere nelle terre di Westeros hanno a disposizione quasi due minuti di girato per coltivare ancora un po' le loro speranze. Se mai qualcuno non avesse ancora visto l'intera serie, o letto i libri, meglio salutarci qui. Le prossime righe di questo articolo potrebbero rovinarvi una lunga avventura a base di giochi di potere, amori feroci e creature magiche.

A differenze dai teaser già usciti, qui ci sono scene che ci dicono qualcosa in più della trama della serie. Le immagini sono veloci, attaccate una dopo l'altra. Mostrano quasi tutti i protagonisti delle scorse stagioni. Almeno quelli che sono sopravvissuti alla penna degli autori. Il trailer inizia con Arya Stark che respira forte davanti alla telecamera e corre, tra i corridoi di un castello. «Conosco la morte, ha molte facce». I suoi movimenti affannati vengono interrotti da altre immagini. Davos Seaworth che cammina sulle merlate di un castello, Varys che alza lo sguardo nelle segrete. Poi l'esterno, il mare e tre navi con le piovre dorate dei Greyjoy piene di soldati, con corazze dorate.

Lord Beric Dondarrion tiene alta la sua spada di fuoco mentre scende da una scala, accanto Tormund Veleno dei Giganti. Sam guarda Bran Stark, il corvo con Tre Occhi. Cersei sorride beffarda nella sua Fortezza Rossa, mentre i draghi volano su Grande Inverno. È qui che sembra convergere tutto. L'armata degli Immacolati, Daenerys Taragryen e Jon Snow. Ogni forza sembra concentrarsi nell'antico castello della famiglia Stark. Ed è questa la fortezza che si trova sullo sfondo nell'ultima scena, quando in primo piano, nell'ultima scena del trailer, lo zoccolo di un cavallo marcio di decomposizione batte sul terreno ghiacciato.

La battaglia finale, epica e costosa

Sono proprio le terre del Nord che sembrano destinate ad accogliere la prima battaglia fra il fuoco e il ghiaccio, fra i vivi e i morti, fra i draghi e gli Estranei. Non si sa se sarà l'unica battaglia della serie, e non si sa nemmeno se sarà all'inizio o alla fine. Quello che sappiamo però è che sarà epica. E già lo si capisce dall'attenzione con cui è stata girata.

Gli investimenti non sono mancati. Il sito specializzato Variety.com ha rivelato che ogni episodio della stagione finale della serie sarebbe costato circa 15 milioni di dollari. La scena della grande battaglia potrebbe lasciare il segno nella storia del piccolo schermo. Secondo le notizie trapelate dalla troupe, fra cui un post su Instagram dell'assistente alla regia Jonathan Quinlan, solo per queste sequenze ci sono volute circa 55 notti di riprese e oltre 750 comparse.

I mercenari e il destino dei Lannister

Jon Snow e Daenerys Targaryen si muovono insieme tra segrete e terre innevate. Addirittura a un certo punto si trovano davanti ai due draghi che si sono salvati dalla prima battaglia contro gli Estranei. Una sequenza che sembra anticipare una scena attesissima: Jon Snow a cavallo di una di queste creature. Meno certo il fronte Lannister. Da notare anche il ritorno di un vecchio compagno di viaggio: Gendry, figlio di Robert Baratheon.

Cersei beve vino e sorride beffarda, forse pensa a Euron mentre trasporta quelli che sembrano i mercenari della Compagnia Dorata, di Braavos. Jaimie compare in qualche scena ma non si capisce da che parte combatterà. Con o contro la sua famiglia? Internet gronda di teorie. Ci sono siti dedicati solo al countdown dell'ottava stagione. Ghiaccio contro fuoco. L'ultima battaglia inizia il 14 aprile.

